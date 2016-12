Con una placa, ex alumnos recordaron que terminaron la primaria hace 32 años

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Un grupo de ex alumnos de la escuela Álvarez Condarco colocó una placa en la institución para recordar que hace 32 años terminaron la primaria. Además, participaron de un acto de colación y fueron acompañados por "la señorita Perla", en representación de sus docentes.



Al respecto, Patricia Togni, egresada, indicó a Elonce TV que "fueron épocas hermosas. Esto surgió en principio por iniciativa de dos o tres personas, porque quisimos juntarnos todos. Estamos muy emocionados, somos más de 20 los que logramos reunirnos. La escuela cambió para bien. Somos todos amigos, convivíamos en la escuela y en el barrio porque somos todos de la zona".



Por su parte, Aníbal Sattler, egresado, dijo que "Es una alegría enorme volver a revivir todo esto. Está muy cambiada esta escuela, vivimos muy lindos recuerdos, nos dio una formación de excelencia, no nos olvidaremos jamás. Agradecemos a la escuela que nos dejó colocar una placa conmemorativa, de revivir lo que nos pasó hace 32 años".



Finalmente, Walter Taravini, egresado, recordó que "el patio era nuestra canchita de fútbol, no lo podemos creer estar pisándola de nuevo". Elonce.com