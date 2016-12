La Tributaria 2017 será tratada el próximo jueves en el Concejo Deliberante

Las iniciativas incluidas en el temario de la sesión ordinaria de prórroga de este jueves que bajaron al recinto con despacho favorable de Comisión, como los proyectos de Ordenanza Tributaria 2017, la expropiación o compra directa de terrenos para el emplazamiento de la futura Terminal de Ómnibus y la ampliación del Presupuesto Municipal 2016, debieron pasar al Orden del Día de la sesión del próximo jueves 22 de diciembre a las 9, al no contar el bloque oficialista con los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas en el día de la fecha.Igual suerte corrió, al no lograr la mayoría especial aludida precedentemente, otra iniciativa remitida por el Departamento Ejecutivo, y que ingresó hoy al cuerpo legislativo, a través de la cual se contempla la venta de cuatro inmuebles del dominio privado municipal, ubicados en calles Alem 822, Monte Caseros 159, 25 de Mayo 128 y 25 de Mayo 116.En la sesión, la presidente del cuerpo legislativo paranaense, Josefina Etienot, comunicó la notificación por parte del Departamento Ejecutivo del Decreto N° 2496, en virtud del cual éste amplía el temario a tratarse en las sesiones ordinarias de prórroga, contenido en el Decreto 2356 del 14 de noviembre último.En la ampliación de referencia se incluyen los proyectos de Ordenanza que facultan al D.E.M. a propiciar contratos de leasing con "Nación Leasing Sociedad Anónima" y el que contempla la creación de un Polo de Desarrollo Tecnológico en el Parque "Humberto Varisco".La cuestión motivó que la presidente del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, fijara posición al respecto, puntualizando que en el Decreto original de prórroga N° 2356 ambos temas no habían sido incluidos entre las cuestiones a tratar.La edila señaló que la inclusión de nuevos proyectos debería hacerse en una sesión extraordinaria. "Estamos en absoluta disponibilidad del intendente Sergio Varisco desde esta bancada para tratarlos, solo reclamamos el respeto por las normas legales vigentes", subrayó.Acto seguido pidió la palabra el titular del bloque de Cambiemos, Carlos González, quien expresó: "Será decisión de las autoridades de este cuerpo expedirse sobre la inclusión de ambos proyectos en el período de prórroga".González explicó que la iniciativa vinculada con la construcción del Polo de Desarrollo Tecnológico en el "Parque Varisco" solo ocupará dos hectáreas del mismo y "de ninguna manera implicará una afectación al medio ambiente de ese predio".Al fijar su posición en torno al tema en discusión, la viceintendente Josefina Etienot manifestó: "Esta Presidencia fue notificada formalmente en el día de hoy de la ampliación del temario de prórroga de sesiones ordinarias enviada por el Departamento Ejecutivo, por lo tanto, no hemos podido fijar ninguna posición legal, ni a favor o en contra, sobre esto"."Hemos visto la ley y estamos analizando si hay algún antecedente legislativo a nivel nacional o provincial que acompañe esta decisión, a los fines de facilitar al gobierno municipal de Sergio Varisco las decisiones que tome, para que esas normas sean válidas, y que el día de mañana no tengan algún vicio que pueda generar cuestionamientos innecesarios", explicó la presidente del Concejo Deliberante de Paraná.Para finalizar, Etienot sostuvo: "Estudiaremos la cuestión, para estar todos seguros que lo que se apruebe tenga un fundamento legal que acompañe su validez".En la oportunidad, la viceintendente notificó al cuerpo legislativo que habiendo vencido el 10 de diciembre en curso los mandatos de los vicepresidentes 1° y 2° del HCD, debía procederse a la designación de quienes ocuparán esos cargos en el próximo ciclo legislativo.En tal sentido, y a propuesta del concejal Carlos González, la que fue acompañada por el edil Juan Enrique Ríos, se acordó llevar a la sesión del próximo jueves 22 los nombres de los ediles que ocuparán dichos cargos.