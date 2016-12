Policiales Panadera redujo a un ladrón que pretendió robarle en el centro de Paraná

Una panadera, ayudada por otra persona, logró detener a un ladrón que ingresó a robar en el local, ubicado en calle 9 de Julio al 100, de Paraná, en horas de la tarde del miércoles.Alfonsina Borgetto relató aque "estaba en la parte de atrás del negocio lavando unas latas cuando entró una persona de unos 40 años, la cual no se encontraba armada. Se puso al lado del mostrador. Abrió la caja registradora y me quiso robar. Yo me sorprendí, lo quise sacar y nos pusimos a forcejear, producto de lo cual quedé con algunas lastimaduras".La joven confirmó a este medio que el malviviente no logró llevarse nada. Y acotó: "No lo había visto anteriormente por acá, pero cuando hice la denuncia me dijeron que ya ha tenido varias entradas a la Policía. Aparentemente es un paciente del Roballos (Hospital Escuela de Salud Mental) que se hace pasar por medio loquito y hace estas cosas".Interrogada acerca de lo que sintió en el momento del robo, expresó: "Tuve un impulso y actué porque no estaba armado. Uno trabaja todo el día para que alguien se lleve lo que uno gana".Además, admitió que "en el momento no tuve medio. Después, a la tarde-noche como que me cayó todo, pero en ese momento no. La Policía a los cinco minutos vino, pero todos los vecinos me ayudaron y contuvieron".Consultada sobre sus sentimientos en el día después del hecho, Borgetto dijo: "Estoy con mucho miedo, juzgando mucho, sin querer, a todas las personas que entran. Te asustás mucho".