Derivan a una residencia al niño hallado en una camioneta y a su hermana

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) resolvió derivar a una residencia socioeducativa de Concordia a los hermanos que habían sido excluidos del hogar donde estaban en guarda preadoptiva con el matrimonio conformado por el abogado Martín Navarro y su esposa Viviana Almada, quienes fueron denunciados penalmente por presunto maltrato después del episodio ocurrido en el microcentro de Paraná, que involucró al mayor de los hermanos, el que fue encontrado adentro de una camioneta y en la que estuvo encerrado durante varias horas. Según se informó desde el organismo estatal, la familia guardadora con la que estaban conviviendo no podía continuar con su cuidado y por lo tanto, se decidió modificar el destino de los chicos en forma provisoria."No hubo ninguna cuestión grave, ningún problema. Mientras duró el cuidado de estos referentes comunitarios fue todo positivo, pero ellos manifestaron que no podían hacerse cargo de continuar con el cuidado. Al no tener otro referente, tuvimos que utilizar la residencia", confirmó a diarioel director de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva.Casi dos semanas pasaron desde que se dictó la medida de protección excepcional, a la que le siguió la designación de una familia guardadora que se hizo cargo de los chicos. Para tomar esta decisión se tuvo en cuenta el seguimiento que vienen realizando los equipos técnicos. "En el trabajo que se está haciendo tratamos de evitar el ingreso a residencia y buscar referentes", reconoció.La causa por la cual se lleva adelante el trámite de adopción de los hermanos de 7 y 11 años, se remitió definitivamente al Juzgado de Familia y Penal de Niños Adolescentes de Diamante, según confió a este matutino una fuente ligada al proceso judicial. Se trata del expediente que contiene los antecedentes de los chicos que por decisión de la exjueza de Diamante María Eleonora Murga, primero iniciaron una vinculación con la pareja denunciada y luego quedaron bajo su guarda preadoptiva. El hecho derivó en una denuncia penal por maltrato y amenazas promovida por el defensor de Menores de Diamante, Luis Lescano, fundada en el examen médico que se le practicó al nene y en la entrevista que mantuvo con el funcionario judicial donde surgió que habría sido víctima de violencia. En forma paralela el Copnaf, ante la eventualidad de que se pudiera estar ante la vulneración de derechos, dispuso una medida de protección excepcional de exclusión del hogar por 60 días. El seguimiento de la misma quedó bajo el control del Juzgado de Familia Nº 2 de Paraná, a cargo de María Victoria Solari, cuando surgió un imprevisto: cuál de los dos juzgados tenía la competencia en la causa de familia. Todo se resolvió en una reunión convocada el martes por el defensor general, Maximiliano Benítez, junto al defensor de Menores de Diamante, Luis Lescano. Allí se decidió concentrar el proceso en el juzgado que conduce Ana Cristina Quinteros Fagetti.La denuncia penal contra el matrimonio Navarrro-Almada está en manos de la fiscal Natalia Tafarel. El expediente que está caratulado como Lesiones Leves recayó primero en su colega, Paola Farinó, aunque hasta el momento no se conocieron demasiados avances. Para adelantar el esclarecimiento del hecho se solicitó la realización de la cámara Gesell, más allá de que esta medida de prueba todavía no tiene fecha de realización."Consideramos conveniente escuchar el relato de los niños", afirmó Tafarel. El Ministerio Público Fiscal también tiene pensado convocar a testigos que puedan aportar datos sustanciales a la investigación y se reconoció a este medio que además se están investigando posibles amenazas. La fiscal había ordenado una restricción de acercamiento por 90 días para el matrimonio denunciado por presunta violencia, por lo cual no podían acercarse a los chicos ni a la vivienda donde convivían con la familia guardadora.Sobre la conveniencia o no de la aplicación de este instrumento de pericia se había pronunciado en su momento el defensor de Menores de Diamante, Luis Lescano. En su opinión en este método de interrogación subyace una forma de revictimizar o de exponer nuevamente a los chicos.