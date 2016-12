Ofertas de River y San Lorenzo "son solo rumores", dicen jugadores de Patronato

Patronato enfrentará a Atlético de Rafaela el sábado a partir de las 19.30 en el Estadio Nuevo Monumental. Será el último partido que jugará el equipo de Rubén Forestello este año.



Al respecto, Lautaro Geminiani, indicó a Elonce TV que "hemos tenido un mal comienzo, con el cambio de sistema corregimos muchas cosas, nos sentimos mucho mejor y se vieron los resultados. Queda otra final, estamos positivos. Será un partido difícil porque ellos pelean lo mismo que nosotros".



En ese sentido, contó que intentarán jugar palo a palo, siempre cuidando el cerco en su arco y aseguró que esperan tener un gran día y llevarse los tres puntos.



Por su parte, el volante chileno Gonzalo Espinoza, manifestó que "en estos seis meses el balance fue positivo. Cuando cambiamos el esquema fuimos agarrando ritmo y después del partido con River fuimos más contundentes, empezamos a tener la pelota. La expectativa es terminar de la mejor manera, son tres puntos muy importantes para lo que viene. Queremos ir a ganar". "Solo rumores" El buen pasar de Patronato potenció a los nombres y ambos jugadores serían pretendidos por equipos grandes del país: Lautaro Geminiani, por San Lorenzo; y Gonzalo Espinoza, por River. Pero los dos lo desmintieron.



"Todavía no tengo otras ofertas. Sigo pensando en Patronato, en el sábado. Después disfrutaré unas vacaciones porque han sido duros estos 16 partidos. Si Dios quiere y viene alguna oferta, le sirve al club y me sirve a mí quizás. Es trabajo, uno quiere seguir creciendo y sería importante para mí eso. Son rumores, nada concreto. Es un club grande y a uno lo pone orgulloso de estar haciendo las cosas bien en su club. Si viene algo interesante lo veré en todas las partes", explicó Geminiani a Elonce TV.



En tanto, Espinoza dijo que "hay solo rumores, cuando me llegue algo concreto el club lo sabrá. Es bueno que se hablen estas cosas porque deja ver que uno está haciendo las cosas bien. Me pone contento, pero no es nada concreto. Mi cabeza está en Patronato, mi idea es terminar en junio con el club. Estoy feliz, hemos hecho buena campaña, el equipo me recibió bien. River es un equipo grande, trato de tomar esto con calma, es solo un rumor. A todo jugador le gustaría estar en cualquier equipo grande de la Argentina". Elonce.com