Tras la sanción, hinchas mostraron en "banderazo", su apoyo a Mariano Werner

Esto decían los hinchas, que mostraron su apoyo al piloto, esta tarde:



. El piloto de Paraná salió de pista para tratar de pasar a Matías Rossi en la última curva, lo que provocó el despiste de su rival y le dio el título "en bandeja" a Guillermo Ortelli, ambos de Chevrolet. El Tribunal de Disciplina de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) decidió sancionarlo con un año de suspensión y tendrá una multa económica de 750 mil pesos.. Se mostró "sorprendido por la gran cantidad de gente" que acompañó este apoyo. Confió que cuando le mostraban el acompañamiento en las redes sociales, "nunca pensó" que era tan grande, definiendo que "es un momento muy importante" para él, dijo.", explicó el piloto aRecordó que en estos días tendrá la posibilidad de apelar la sanción. "Sé del cariño de la gente, es increíble; esto a uno lo pone muy feliz. Más allá de que esto es un deporte, también es una pasión; la gente lo vive como uno", acotó."Sé que una sanción debo merecer, no sé si poco o mucha, pero al momento de volver, lo voy a hacer con más fuerza que nunca, porque esto es lo que te impulsa", puso relevancia.. Esto es su modo de vida, y el de muchos mecánicos que tienen su familia, que si se cumple esta sanción quedarán parados por un año", aseguró.Apuntó que no sólo estuvieron en este banderazo, fanáticos de Paraná y zona, sino además de Rosario, Santa Fe, y de más. "Es una convocatoria que la hicieron por su cuenta, nos pidieron permiso para venir a hacer este acompañamiento, y esperando que la ACTC, cambie la pena por una más liviana", mencionó el papá de Mariano Werner."A la gente, quiero agradecerle de corazón, porque no esperábamos esto. Es espontáneo de los hinchas de Ford y de Mariano", hizo hincapié.Por su parte, la mamá del piloto, manifestó: "Es una alegría el acompañamiento de la gente. Ha sido una injusticia muy grande lo que le pasó".Elonce.com.