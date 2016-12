El nene hallado en una camioneta y su hermana padecen "una gran devastación"

C, un nene de 11 años, fue encontrado el viernes 2, solo, adentro de una camioneta, en la que estuvo por al menos cuatro horas sin el cuidado de ningún adulto.Un grupo de empleados de una repartición municipal ubicada sobre calle Alem alertó por esa situación: primero llamaron al 911 y después al teléfono 102, la guardia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).C, y su hermana, C, de 7, estaban en guarda preadoptiva conviviendo con el matrimonio conformado por los abogados Martín Navarro y Viviana Almada. El período de vinculación había empezado el 1º de octubre de 2013, y la guarda preadoptiva, se inició el 11 de diciembre de 2014.La llegada de los nenes a esa casa había sido habilitada por la entonces titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, María Eleonora Murga, aún en contra de los dictámenes de los equipos técnicos que habían dicho que era inviable esa relación.La primera observación, en febrero de 2014, había sido hecha por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción (Ruaer) y el equipo técnico del Juzgado de Diamante.Aquel hecho fortuito, hallar a un nene solo adentro de una camioneta, disparó una intervención del Copnaf, que rápidamente advirtió, a partir de escuchar el testimonio del chico, que se estaba ante una presunta situación de violencia.El caso llegó a una denuncia penal, interpuesta por la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí, y primero intervino la fiscal de turno Paola Farinó, y ahora está en manos de la fiscal Natalia Tafarel.Los nenes, sometidos a una pericia médica, fueron inmediatamente excluidos del hogar del matrimonio Navarro/Almada. El Copnaf pidió una medida excepcional para alojarlos con una familia guardadora por un plazo de 60 días. Y la fiscal Tafarel dictó una medida restrictiva de acercamiento de los abogados a los chicos, por un plazo de 90 días.Los hermanos C y C estuvieron primero con una mujer: esa convivencia se extendió durante el fin de semana del viernes 2 al lunes 5. Ese día los nenes fueron entregados a una familia guardadora, que aceptó hacerse cargo, con el control de los técnicos del Copnaf. El plazo es, en principio, por 60 días, prorrogable por un tiempo similar, aunque si en el medio ocurriera un quiebre en la relación entre los nenes y esa familia, el futuro que les espera es volver a un hogar de menores., dicen en el Copnaf. Desde que llegaron al hogar de los abogados Navarro/Almada, se vieron envueltos en una rutina familiar compleja y desacostumbrada: casi no tenían relación con otros chicos, y con poquísimos adultos. "No es fácil la convivencia ahora con este matrimonio que asumió su cuidado. Los chicos vienen de un modo de vida en familia muy cerrado", contó un funcionario del Copnaf.Cuando ocurre la exclusión del hogar de niños que está en guarda preadoptiva, usualmente ocurre que son derivados a algún integrante de la familia ampliada: tíos, abuelos, primos. "En este caso no encontramos a nadie. Ningún familiar se presentó, lo que nos pareció muy extraño. Por eso, tuvimos que recurrir a personas conocidas de esta familia", contó la fuente del Copnaf aEn el organismo defienden la medida de exclusión adoptada por cuanto "se estaba ante la sospecha de una situación de violencia". Aunque ahora la incógnita pasa por el futuro de los chicos si no prospera la relación con la familia guardadora.El caso de los nenes disparó una fuerte crítica hacia la exjueza de Familia de Diamante, María Eleonora Murga, ahora, y desde diciembre de 2015, titular del Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná. El lunes 5, el defensor general, Maximiliano Benítez, hizo público un pronunciamiento en el que señaló que "ante la situación de los dos niños en guarda para adopción, resulta necesario hacer saber a la opinión pública que desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (Ruaer) a inicios del año 2014, cuando comienza el proceso de vinculación, primera etapa de conocimiento de los niños con el matrimonio de adoptante, se advierten las primeras dificultades. Las mismas fueron claramente puestas en conocimiento al Juzgado interviniente sugiriendo el cese de la vinculación".La jueza Murga, dijo ahora Benítez a El Diario, dispuso la vinculación de los niños con el matrimonio Navarro/Almada sin dar intervención al Ruaer en el proceso primero de vinculación. "Y en lugar de hacer un proceso paulatino de conocimiento, enseguida los llevó a vivir con este matrimonio", acotó.Pero aún cuando hubo dictámenes adversos a esa decisión ?una, la de la entonces defensora de Diamante, Noelí Ballhorst--, la jueza, indicó el defensor general, aplicó su propio criterio. "Los jueces no tienen obligación de estar de acuerdo con los peritos. Sino se transforman en jueces los peritos. Los jueces se pueden apartar de un dictamen pericial, siempre y cuando tengan otro dictamen de la misma contundencia", apuntó.Pero ya Murga no está en Diamante, sino que al frente del Juzgado de Familia de esa ciudad está Ana Cristina Quinteros Fagetti. Y el caso de los nenes está disperso en la Justicia: el trámite de adopción sigue en Diamante; en Paraná, otra jueza de Familia, María Victoria Solaria, entiende en la medida excepcional de exclusión del hogar dispuesta por el Copnaf; a la vez, la fiscal Natalia Tafarel tramita la denuncia penal contra el matrimonio Navarro/Almada por supuesto maltrato.Desde la Defensoría General convocaron a una reunión esta tarde para impulsar la unificación de la causa de familia en Diamante. Es decir, que deje de intervenir la jueza Solari y todo quede en manos de la jueza Quinteros Fagetti. La propuesta va a ser hecha por los defensores de Diamante, Luis Lescano, y de Paraná, Carina Viviana Galizzi, aunque deberá ser aceptada por los jueces para llevarse a la práctica.