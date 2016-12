Atlético Paraná-Central Córdoba: "Queremos seguir sumando", dijo Ortíz

Atlético Paraná se prepara para enfrentar este martes a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido se disputará a partir de las 21 en el estadio Pedro Mutio.



El DT, Darío Ortiz, destacó las mejoras que tuvo el equipo en las tres últimas fechas y dijo a Elonce TV que "siempre ganar es un incentivo y, desde lo anímico, muy bueno. Llevamos tres partidos sin que nos conviertan y nuestra idea es sumar en las dos fechas que quedan".



Respecto al rival de esta fecha, manifestó que "es directo, difícil, tiene un técnico de mucha experiencia, juega bien, tienen gente rápida". No obstante, aseguró que intentarán presionar, adueñarse de la pelota y generar ocasiones de gol.



Además, consideró que todos los partidos en los que jugaron de visitantes fueron "muy buenos" y que "podríamos haberlos ganado". Y agregó: "estamos tratando de encontrar una entidad, sabemos que jugamos y eso es importante. Mejoramos lo que es de local. En el debe, creo que no logramos trasladar a la red todas las ocasiones que tenemos".



Por otra parte, se refirió al estado físico de Pablo Lencioni y contó que "no puede ni mover la mano. Le hicieron estudios y no tiene fisura". Asimismo, Alexis Ekkert, la otra duda para este partido, tiene una contractura en uno de sus isquiotibiales y asegura que "es cansancio, hay algunos jugadores que vienen jugando y jugando".



Cabe recordar que en este partido regresará el delantero Felipe Cadenazzi, tras cumplir una fecha de suspensión por acumular cinco amarillas. Elonce.com