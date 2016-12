Once por Todos: Voluntarias destacaron el etiquetado de las donaciones

Paraná Destinarán donaciones de Once por Todos para otras instituciones de Santa Elena

Mientras se culminaba con el traslado de las donaciones de Once por Todos desde la Sala Mayo hacia las distintas instituciones beneficiarias de la jornada solidaria, Ana Riondo, una de las voluntarias del hospital San Martín calificó el pasado 8 de diciembre como un día "maravilloso, muy buena la organización y la gente colaboró muy bien. Llegó todo etiquetado, por lo que agradecemos a quienes colaboraron".Resaltó que "llegó todo separado por edad, dama o caballero, la numeración del calzado, por lo que felicitamos a la gente que se tomó ese trabajo, porque así ya sabemos a quién está destinado"."Nuestro hospital tiene pañales y elementos de higiene, que son tan importantes para nosotros, además de la ropa que llegó en muy buenas condiciones", enfatizó.Por su parte, Nélida Melgarejo coincidió en que "gracias a Dios conseguimos muchísimos artículos de higiene y pañales, que se necesitan todos los días. Estamos re contentas y re conformes".Finalmente, Oriana Rabufetti, una de las jóvenes voluntarias destacó que "esto me enseña un montón a cuidar, a donar no lo que sobra, sino lo que a otros les hace falta, por lo que voy a seguir colaborando".