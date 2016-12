Piden que nuevo Código Urbano contemple los accidentes geográficos de la ciudad

Desde el Centro de Estudios Inmobiliarios (CEI) del Colegio de Corredores Públicos sostuvieron que un nuevo Código Urbano debe contemplar los accidentes geográficos que caracterizan a la ciudad. En este sentido, la directora del Centro, Paula Armándola, dijo que una nueva planificación requeriría incorporar como ejes rectores a los arroyos, las pendientes y la costa del río. Fundó su perspectiva en una valoración sistémica del ambiente.



Esta postura fue expresada en el marco de la Comisión municipal creada para la revisión del Código Urbano y el reglamento de Edificación.



Esta entidad está conformada colegios de profesionales, corredores inmobiliarios, la Asociación de Desarrolladores Urbanos, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de la Construcción, la Uocra, funcionarios de distintas áreas municipales y es presidida por el subsecretario de Planeamiento, Adrián Bassi.



Armándola aseguró que en ese ámbito hay acuerdo en relación a que los destinatarios del Código Urbano son todos los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, no es exclusivo para un sector de la economía como pueden ser los inversionistas.



En esta dirección, uno de los principios que sostuvieron desde el CEI es que "los actores públicos deben adelantarse al desarrollo ya que cuando son los privados los que toman la iniciativa aparecen los problemas de coordinación".



La consecuencia de esto es que "no se desarrollan suficientes espacios públicos, equipamiento urbano, deportivo, de salud, educativo y de usos comunes".



Desde el CEI también se rescató la "Carta Geológica y Ambiental" de Paraná que fuera realizada en 1995. Este documento es autoría de la Secretaría de Minería de la Nación y determina las zonas inundables y de mayor contaminación.



"Es una herramienta valiosa que tenemos para planificar. Son muy pocas las ciudades del país que cuentan con este tipo de estudio" sostuvo Armándola, en diálogo con El Diario.



Por otra parte, remarcó la necesidad de que los lineamientos logren consenso porque de lo contrario "es difícil que duren en el tiempo" y agregó que "la ordenanza que surja debe apuntar a un norte.



Lo mismo que la futura interpretación de la norma. Es decir que si se debe apelar a las excepciones, éstas no vayan en contra del objetivo planteado".



En cuanto al panorama actual, Armándola dijo que "hasta ahora se ha planificado como si el terreno fuese plano. Sin embargo, está lleno de pendientes y puntos bajos. Los resultados están a la vista: problemas en las calles, en las cloacas y con la basura. Otra consecuencia son los asentamientos donde se padecen las inclemencias del clima y la contaminación más que en cualquier otra parte de la ciudad. Ante esto, tenemos que empezar a pensar en la igualdad de oportunidades".



Un ejemplo de lo sostenido por la especialista es que el plano de las cuencas que atraviesan la ciudad no coincide con el plano del distrito del actual Código Urbano ni tampoco con la división de las Unidades Municipales.



En relación al carácter de los bienes inmuebles indicó que deben responder a una necesidad básica y no sólo a cuestiones especulativas o de lujo. En este marco reivindicó el derecho a la vivienda.



También hizo hincapié en que se trata de prever cuáles serán los desafíos para las próximas generaciones apostando a un desarrollo sostenible.



Para esto es necesario reconocer las 16 cuencas que atraviesan el ejido. De este total, "seis están intervenidos por el hombre con entubamientos o sistematizaciones que alteran el ambiente y la infraestructura urbana. Para donde siga creciendo la ciudad se encontrará con la misma realidad geográfica. Estos arroyos deben ser reconocidos por el Código Urbano, planificar con ellos y no sobre ellos va a hacer la diferencia" explicó Armándola.



Desde el CEI también se destacó la posibilidad de que la ciudad se desarrolle de cara al río y se ponderó la figura de parques lineales como forma de integrar positivamente los cursos de agua, pues "los beneficios de respetar estos corredores biológicos son cuantificables y cualitativos, con incidencia directa en la mejora de la calidad del agua, en el aumento de la proporción de la zona verde por habitante y el incremento del valor inmobiliario en la zona urbana colindante".