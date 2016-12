Varisco: "Me sorprendió gratamente ver toda ciudad movilizada"

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, se acercó a la Sala Mayo. Tras acercar su donación en el marco de la jornada solidaria Once por Todos, el jefe comunal destacó la movilización que observó en todas la comunidad, que aunó sus esfuerzos con el objetivo de ayudar.



"Me sorprendió gratamente ver la ciudad movilizada", manifestó el presidente municipal, quien para dar cuenta de la magnitud del evento expresó: "Parece un milagro lo que es hoy la ciudad de Paraná".



En ese contexto, puso de relieve que hechos de este tipo "hablan muy bien de los paranaenses". Además, refirió que conversó con "mucha gente del interior, cuyas instituciones son beneficiarias. Vienen con muchas expectativas y se van extremadamente conformes".



Además, subrayó la actitud "del que dona, porque esto se hace para ayudar en serio, en el anonimato, sin que nadie pretenda llevarse un laurel".



"No sé si en el país existe un acto solidario de esta magnitud", dijo Varisco, quien para cerrar señaló que "la solidaridad de los paranaenses se está diseminando por toda la provincia". Elonce.com