Gran parte de los comercios no abrirá durante los dos días feriados

El 80 por ciento de los comerciantes de Paraná mantendrá cerrados sus negocios este jueves y viernes, días feriados, ya que no poseen expectativas de ventas, según una encuesta realizada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná.



El 20 por ciento restante abrirá hasta el mediodía de uno de las dos jornadas, según dijo a APF el presidente de la entidad, Jorge López: "La situación en las ventas no anda nada bien, por eso no se justifica abrir"



"Hay un impedimento económico para poder trabajar, porque, en el caso de hacerlo, hay que pagar el cien por cien las horas trabajadas. La situación en las ventas no anda nada bien, por eso no se justifica abrir, ya que no hay expectativas de venta", señaló López.



Según agregó el referente, los comerciantes vienen de 10 meses de ventas en baja, si se compara el mismo período del año 2015. "A la situación se suma el feriado de la administración pública, que es la gran masa de clientes", continuó.



"Hay algunos casos excepcionales, un 20 por ciento de los negocios que indistintamente abrirán el jueves o el viernes mediodía. Nadie nos informó que abrirá como un día normal. Los que abrirán parcialmente, será algunos negocios tradicionales del centro. El relevamiento que hicimos fue sobre toda la ciudad", acotó.



López comentó que el feriado y el fin de año se dan en el contexto de una recesión: "Disminuyó la capacidad de compra, que repercute en las ventas. Aquí hay una contradicción, porque se trata de feriados turísticos que favorecen a las localidades en las que arriban turistas, pero no es el caso de Paraná, no es una ciudad que esté seleccionada para este tipo de feriados en forma importante", aseguró.



"Se da una dualidad: por un lado, no hay muchas expectativas de ventas de parte de los tradicionales compradores o por los turistas que puedan llegar a venir. Por otra parte, los habituales clientes, aprovechando esta vacación corta, se van a otro lado a consumir y los que se quedan no saldrán a comprar. En épocas de facturación aceptable está situación se licúa, pero en el marco de una recesión de las ventas y con el incremento de los costos de todos los servicios e impuestos, se hace muy difícil", explicó.