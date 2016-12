Once por Todos está en marcha: Acercá tu donación y disfrutá de los espectáculos

Los beneficiarios

Once por Todos es una iniciativa solidaria que surgió hace 12 años atrás con el propósito de paliar la situación de los Voluntariados de los hospitales de la ciudad de Paraná. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Desde el comienzo, en 2005, ha provocado los encuentros y multiplica las buenas intenciones para beneficiar a los voluntariados de los hospitales de la capital provincial, con la incorporación de beneficiarios de otras localidades. Desde entonces, y hasta la fecha, el crecimiento de la propuesta ha tomado grandes dimensiones.Este año, se recibirán donaciones para los voluntariados de los hospitales "San Roque" y "San Martín" de la ciudad de Paraná; para el nosocomio "Santa Elena" de la ciudad homónima; el hospital "Santa Rosa" de Villaguay; el "9 de Julio" de la ciudad de La Paz; "General Francisco Ramírez" de la ciudad de San José de Feliciano, y la ONG de Paraná "Suma de Voluntades".Muchos artistas se suman como cada año a Once por Todos para colaborar con sus actuaciones solidarias y animar la jornada organizada por Elonce TV. De esta manera, algunos de los espectáculos que se le ponen ritmo al Día de la solidaridad y mientras las personas llegan al Puerto Nuevo con sus donaciones, serán:Banda Escuela Municipal de Paraná; Gimnasio Crazy Dance; Dale que Vaa; La Cla y Ve Musical; Que lo que; Conjunto Aires de mi tierra; Estudio de Danzas SAJ; Como Venga; Zumba Paraná; José Benavidez; Batería NN; Presagios de mi Tierra; Jonathan Palacios; Ballet Feliciano "ñea"; Sabés que Si; Gimnasio Vértigo; Pegó en el Palo; Batería Samba Som; Los Príncipes; y como cada año, también estará la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.Monchito Merlo, junto a Mauri y Simón Merlo estarán en Once por Todos, protagonizando su "Juntada Chamamecera" en el escenario solidario del Puerto Nuevo de Paraná.El apellido Merlo es sinónimo de jerarquía para el Chamamé. Monchito y Ramón son dos baluartes del Litoral que hicieron florecer el ritmo con la nueva camada de cultores.Mauri y Simón Merlo son un ejemplo de esa renovación. Simón tiene como raíz a su papá 'Monchito' y a su abuelo Ramón, y Mauri tiene como ejemplo a su papá Ramón y a su tío 'Monchito'.La Comisión delconfirmó que la máxima fiesta a cielo abierto del verano en la Argentina, estará presente en Once Por Todos con pasistas, bailarines y una batucada que desplegarán todo el colorido y la belleza ante las cámaras de Elonce TV.También se suma nuevamente, una delegación delque desplegará todo el ritmo de sus potentes batucadas en la zona de Puerto Nuevo para acompañar la jornada solidaria que también ayuda al hospital de esa localidad.: ropita primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos).: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras y medias.: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggings.: para bebés, niños, jóvenes y adultos.: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: en buen estado, pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa, didácticos y útiles escolares: leche larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba, mates, bombillas y termos.Es la recomendación al momento de la entrega, para poder distribuir la ayuda de forma más rápida y efectiva ().