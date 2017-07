Nueva ola de tiroteos deja un policía muerto en Rio de Janeiro

"Policías fueron atacados a tiros sobre las 08H00 (11H00 GMT](...). Bruno Dos Santos Leonardo, de 29 años, fue alcanzado en la cabeza y no resistió (...). Estaba casado y deja una hija", informaron las autoridades en un comunicado.

El agente fue asesinado mientras se realizaba el relevo de la guardia en esta favela próxima al mítico estadio de Maracaná, a unos diez kilómetros del centro de Rio.



Otro agente fue alcanzado por un tiro en la pierna durante este ataque atribuido a narcotraficantes.

Tras el incidente, policías de élite se desplegaron en la zona como refuerzo para mantener el orden y buscar a los sospechosos, precisaron las autoridades.

Entre ellos, miembros del temido Batallón de Operaciones Especiales (Bope), cuyo emblema es una calavera atravesada por un puñal y dos pistolas.

Numerosos intercambios de tiros se escuchaban todavía en la región al final de mañana, según constató un fotógrafo de la AFP.

Desde el comienzo del año, 88 policías fueron asesinados en Rio, diez más que en el mismo periodo del año precedente, de acuerdo con el recuento de las autoridades.



Los dos agentes alcanzados el lunes estaban en el puesto de una Unidad de Policía Pacificadora (UPP), policía de proximidad que trata de arrebatar el control de las favelas a los traficantes de droga.

Pero los tiroteos se multiplicaron estas últimas semanas en la ciudad que hace un año recibía los Juegos Olímpicos, con una terrible media de tres personas alcanzadas por balas perdidas al día durante los seis primeros meses de 2017.

El domingo por la noche, la principal vía de acceso al aeropuerto internacional fue bloqueada durante varias horas por otro episodio de violencia.

Varios hombres armados amenazaron a conductores para robarles sus vehículos, la policía intervino y se produjeron intercambios de tiros que sembraron el pánico en esta carretera muy transitada que une los barrios del norte con el centro de Rio.



Numerosos vídeos amateur que circularon por las redes sociales mostraban a personas que trataban de ponerse a salvo refugiándose detrás de sus autos. Testigos citados por la prensa afirman haber visto incluso a algunos conductores esconderse en el maletero de su vehículo.

Otros prefirieron abandonar su coche para refugiarse en una comisaría cercana. Las autoridades no informaron de ninguna víctima.

El estallido de violencia se agravó por la crisis financiera que afecta al estado de Rio, que, al borde de la ruina, no consigue pagar a tiempo los salarios de sus funcionarios, incluyendo los de los policías.