Hubo un temblor en ciudad donde perforaron la tierra en busca de hidrocarburos

Habitantes de Guichón, en el Departamento Paysandú, y su zona de influencia fueron sorprendidos por un fuerte temblor de origen desconocido que hizo vibrar paredes, techos y vidrios.



Es el tercer episodio que se registra en poco menos de dos meses y ocurrió próximo a las 17.30 de este martes. Ante la denuncia de la situación por la alcaldesa, Lourdes Suárez, técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (Dinama) concurrirán hoy y colocarán sensores a fin de determinar las causas.



"Queremos saber a qué se debe esto, porque el de hoy (por ayer) fue realmente fuerte y más prolongado que el resto", manifestó Suárez. "La gente se asustó y muchos salieron a la calle con miedo", sostuvo.



"Temblaron paredes, puertas, se movieron cosas en el techo. Fue un estruendo y todo vibró. Los vidrios de la veterinaria parecía que se caían, me dijo la vecina. Una comerciante me comentó que se le movían los ventiladores de techo. Tembló todo", indicó Suárez.



Pasada la desconcertante situación, la alcaldesa se comunicó con uno de los directores de la Dinama. "Después me llamó una de la técnicas y me dijo que vendrán a colocar sensores conectados a Internet e irán a la cantera que está cerca para ver si hay alguna relación o no. Me dijeron que también pondrán sensores en Tambores, debido a aquello que pasó en la Cuchilla del Fuego. No tenemos idea de qué es pero sí llama la atención que sean más seguidos", precisó. (El Telégrafo)