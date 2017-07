Papá de la nena argentina asesinada en España: "Voy a meter presa a la madre"

Policiales Una nena argentina murió en España tras ser torturada durante 12 horas

Desesperado y con mucho dolor, Manuel Briones pidió Justicia por su hija, Naiara Briones, la nena argentina de 8 años que fue brutalmente asesinada en España. Desde Chile donde vive, Briones habló con minutouno.com y aseguró que quiere agotar todas las instancias posibles para ir Europa y que el crimen no quede impune."A mi hija me la mataron brutalmente en España", dijo desolado. La pequeña murió el viernes pasado en un hospital luego de que Iván Pardo Peña, su tío político, la torturara durante 12 horas.En el hospital confirmaron que la pequeña tenía moretones por todo el cuerpo y fuertes golpes en la cabeza, también tenía signos de haber estado maniatada y de haber sido obligada a estar de rodillas sobre piedritas para incrementar el dolor sufrido.Naiara murió el viernes en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, como consecuencia de la gravedad de algunas de sus heridas."La mamá de la nena evitó siempre que yo tuviera contacto con mi hija. Me da mucha impotencia pensar que ella murió sin saber que yo era el padre", dijo Briones. Cuando Briones intentó volver a comunicarse con ella, la mujer le había bloqueado el teléfono.Mariela Alejandra Benítez, la madre de la nena sigue libre y Manuel busca ayuda para poder viajar cuanto antes a España para saber si su ex mujer también está implicada en la muerte de Naiara. "La voy a meter presa", dijo. Y agregó: "ella es cómplice, le hicieron autopsia y tiene muchos moretones, no puede ser que se haya caído por las escaleras ", dijo el hombre.Briones está buscando que Cancillería Argentina le ayude a traer a su hija lo más pronto posible. "Necesito la ayuda de argentina, quiero traerme a mi hija, aunque me dicen que España también puede ayudarme con los pasajes y el hospedaje", contó.