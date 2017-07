El cuerpo de Dalí será exhumado por histórica demanda de paternidad

El cadáver del pintor catalán Salvador Dalí será exhumado el próximo 20 de julio para extraerle una prueba de ADN por una demanda de paternidad presentada por una mujer que dice haber sido fruto de una relación clandestina que el artista mantuvo con su madre, según adelantó la prensa catalana.

La polémica medida fue adoptada por el juzgado de instrucción número 22 de Madrid, que pretende determinar mediante esta prueba si el genio del surrealismo es el padre biológico de Pilar Abel Martínez, nacida en Figueras en 1956.



Los expertos forenses se trasladarán a Figueras el próximo jueves y desenterrarán el cadáver embalsamado del artista, que reposa en una cripta bajo la cúpula del Teatro-Museo Dalí desde su fallecimiento en 1989, para extraer las muestras biológicas informó el diario catalán El Punt Avui.

Pilar Abel Martínez batalla desde hace una década ante la Justicia para demostrar que es hija del famoso pintor catalán. El pasado 26 de junio el caso dio un vuelco cuando la jueza madrileña María del Mar Crespo ordenó la exhumación del cadáver de Dalí para extraer una prueba de ADN.



La Fundación Gala-Dalí, que gestiona el patrimonio universal del artista, se opuso a la decisión y solicitó por medio de un recurso que las muestras de ADN de Pilar sean contrastadas con las de su propio hermano para evitar la exhumación, una práctica que el forense que embalsamó a Dalí considera "surrealista". Sin embargo, el abogado de Abel, Enrique Blánquez, dijo que esa medida "no sería concluyente".

La presentación del recurso no paraliza el proceso de exhumación y tampoco es probable que la jueza tome una decisión contraria a la línea que mantuvo en los últimos meses, estimó el letrado.



La supuesta hija de Dalí acudió el pasado martes a Madrid para someterse a una extracción de saliva, que será la prueba que posteriormente se contrastará con la extraída del cadáver del pintor. "Vi la luz, así de claro, esta vez se sabrá la verdad, estoy segura", dijo Pilar, quien a sus 62 años confía en poder demostrar su filiación.



De acuerdo con su propio relato, Pilar es fruto de una relación romántica que su madre Antonia mantuvo con Dalí cuando tenía 25 años y trabajaba en Cadaqués como empleada de una familia adinerada amiga del pintor, quien se instaló allí en los años 50 junto con su pareja, Gala.

Fue su abuela la que le contó a Pilar el secreto que, según dijo, "guarda en el corazón desde los ocho años". La mujer, conocida por haber trabajado como vidente en un canal de televisión de Girona, asegura tener muchas cosas en común con Dalí, entre ellas el esoterismo.



Además, sostiene que el pintor sabía de su existencia y la quería "a su manera", a pesar de que nunca cruzaron palabra. "Creo que él sabía que yo existía porque cuando era joven trabajaba con un procurador y al salir me lo encontraba y los dos caminábamos hacia el mismo lado, nunca cruzábamos palabras, pero sí miradas", confió Pilar.



Es públicamente conocido, porque así lo expresó el propio Dalí, que él no tenía ningún interés en dejar descendencia. Sin embargo, Pilar cree que esa era una postura que tenía por su condición de artista y que otra cosa era lo que sentía.

La mujer subraya en que su demanda judicial está motivada por los sentimientos, pero en el caso de que se demuestre que es hija de Dalí, a Pilar le corresponde el 25% del total de su herencia, cuyo valor se desconoce, aunque en 2011 una obra suya fue vendida en 15.9 millones de euros.