Rousseff, sobre condena a Lula: "Es un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil"

Protestas tras la condena

Dilma, en un comunicado, aseveró: "Es un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil y hiere profundamente la democracia"."Sin pruebas, están cumpliendo el guión trazado por los grandes medios de comunicación. Hace años que Lula, el presidente más popular de la historia del país y uno de los líderes más importantes del siglo XXI, viene sufriendo una persecución sin cuartel", dijo.Según Rousseff, destituida en juicio político por violar la ley de responsabilidad fiscal, Brasil "no puede aceptar más este paso en dirección hacia el estado de excepción: las garras de los golpistas intentan manchar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo lograrán".El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula también calificó al fallo como un "atentado contra la democracia" en un comunicado. La senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT también habló sobre la condena, arremetió contra Moro y afirmó que el ex mandatario fue condenado para evitar que compita por la presidencia. Agregó que la agrupación protestará por el fallo y se mostró confiada en que será revertido en la apelación.En un comunicado, los abogados de Lula dijeron que la condena ataca a la democracia y confirmaron que apelarán la decisión en tribunales "imparciales" y la Organización de las Naciones Unidas. Según la defensa, la investigación tuvo motivaciones políticas.Movimientos sociales y sindicatos convocaron para esta noche a actos de repudio contra la condena del juez Sérgio Moro. Las movilizaciones serán en San Pablo, Bahia y Brasilia, aunque no se descarta que se sumen otros estados.La Central Única de Trabajadores (CUT) informó que la convocatoria es realizada en repudio de la decisión de Moro, bajo la consigna "Elecciones sin Lula son Fraude", según informó a Télam la portavoz de la organización sindical más importante del país.Los actos fueron convocados también en Salvador, capital del estado de Bahía, gobernado por el Partido de los Trabajadores, y en Brasilia.