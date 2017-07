El papa Francisco escribió una carta a chico santafesino que dudaba de la fe

Un alumno que cursa sus estudios secundarios en San Lorenzo recibió una carta firmada por el papa Francisco, a quien le había escrito una carta donde le planteaba algunos cuestionamientos hacia su propia fe.Nicolás Baéz es oriundo de Timbúes, tiene 17 años y cursa la escuela secundaria en el Santa Rosa de Viterbo de San Lorenzo. Motivado por una profesora a quien le había planteado sus cuestionamientos sobre la fe, el chico decidió evacuar su inquietud escribiéndole una carta directamente al Sumo Pontífice."Le escribí con mucha cercanía, como si fuera un amigo, sobre la historia de mi familia pero también de la historia de mi fe desde que me bautizaron hasta ahora. Le planteé mis dudas porque hace un tiempo pasó un hecho trágico que a uno lo hace pensar, generan dudas de fe. Le pregunté tanto cosas profundas como desde lo más sencillo", expresó el joven en declaraciones a la prensa.Y este domingo, momentos antes de asistir a un acto por el Día de la Independencia, recibió la respuesta desde la Santa Sede.El chico contó que al leer el remitente que decía "Vaticano" pegó un grito que hizo asustar a su mamá. "No lo podía creer. Dentro del sobre había una foto del Papa. La carta está firmada por el asesor de la Secretaría de Estado, Paolo Borgia. Decía que el Papa había leído mi carta, me suplicó que rece por él y por el fruto de sus servicios, me dio la bendición apostólica y la hizo extensiva a toda mi familia".Al pedírsele una opinión sobre el Sumo Pontífice, Nicolás expresó que "además de ser el líder religioso de los católicos es una figura mundial que busca la paz para el mundo, algo tan importante hoy donde la violencia es tan común. Él pregona la paz en lo común, en la familia, en el trato cotidiano, porque ahí es donde realmente la paz empieza a manifestarse".