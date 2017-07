Estos efectos positivos se observaron en sujetos afroamericanos y en japoneses americanos latinos o blancos, precisa el estudio, que contó con la participación de 215 mil personas.



La investigación estableció que la gente que consume una taza de café al día cuenta con un 12 por ciento menos de probabilidades de sufrir una muerte por esas enfermedades que los que no la consumen, mientras que para los que toman dos o tres tazas diarias, esa probabilidad baja en un 18 por ciento.



Los científicos observaron que esos porcentajes no variaban si la gente bebía café normal o descafeinado, por lo que llegaron a la conclusión de que estos efectos no estaban ligados a la cafeína.