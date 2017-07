La NASA, en Chubut: observará asteroide que explicaría origen del Sistema Solar

Una delegación de 40 científicos de la NASA de Estados Unidos y 20 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) comenzaron a llegar hoy a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia para hacer observaciones astronómicas del asteroide "2014MU69", el próximo fin de semana.La observación de este asteroide, apodado "MU" por los científicos, permitirá recoger datos que pueden serútiles para investigar cómo se formó el Sistema Solar, explicaron especialistas de la NASA.La misión "estará formada por casi 80 personas, porque además de los especialistas de la NASA y la Conae participarán autoridades y encargados de logística", señaló el geólogo Marcelo Márquez, quien forma parte de esta iniciativa.Explicó que los científicos instalarán 25 telescopios portátiles de precisión, de unos 200 kilogramos y alrededor de 2,5 metros de alto cada uno, que permitirán observar las características del asteroide, situado a una distancia aproximada de 6.000 millones de kilómetros, es decir 45 veces más que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol.Los miembros de la delegación de la NASA fueron amistosamente bautizados como "cazadores de sombras", porque "persiguen ocultamientos estelares por todo el planeta, como en este caso, en el que un asteroide pasará por una estrella de magnitud importante que proyectará su sombra", detalló Márquez."El paso de un objeto por una fuente de luz, en este caso el asteroide frente a la estrella, permitirá determinar la forma, el tamaño, ajustar la órbita y observar si alrededor tiene cuerpos rocosos, así como también saber si hay algún tipo de atmósfera y si tiene polvo cósmico", indicó.El objeto de estudio es un asteroide del Cinturón de Kuiper, al que en enero de 2019 llegará la sonda espacial de la NASA "New Horizons", que partió hacia Plutón en 2015, por lo que la información recolectada durante estas observaciones servirá para mitigar el riesgo de la nave espacial que navega en los confines del sistema solar.Los telescopios llegarán en dos camiones y ya se alquilaron 25 vehículos 4x4 para distribuirlos, previo ensamble y calibrado, en lugares apropiados para la observación, que deberán estar lejos de las rutas para no afectar la visibilidad.Esos aparatos se distribuirán en lugares estratégicos a una distancia de 100 kilómetros en la "línea de sombra", de manera que la imagen pueda ser tomada desde distintos ángulos.De todos modos, "las condiciones deberán ser muy especiales", precisó Márquez, quien afirmó que para que la observación sea buena "no debería soplar viento, algo muy habitual en la Patagonia argentina, y tampoco debería haber nubosidad"."El hecho de que vengan a Comodoro Rivadavia es accidental, ya que los científicos de la NASA descubrieron que existía la oportunidad de observar el asteroide hace muy poco tiempo y luego de analizar la información reciente enviada por el 'Telescopio Espacial Hubble', de cuyo análisis surgió que el Asteroide MU69 pasará frente a una estrella y esa ocultación estelar será visible desde la Argentina", comentó Márquez.El geólogo y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco -sede Comodoro Rivadavia- se involucró en el proyecto tras una invitación de Adriana Ocampo, geóloga planetaria de la NASA,"Vamos a MU a través de Argentina", había adelantado el mes pasado Ocampo en la residencia del embajador estadounidense en Buenos Aires."MU está localizado en la banda más alejada de nuestro Sistema Solar, que es la banda de Kuiper, de la cual Plutón también es un planeta menor, y vamos a ir a otro pequeño mundo, que es MU69", relató la especialista en esa ocasión.Porque este tipo de asteroides fríos, y pensamos que MU lo es, son uno de los vestigios más antiguos de nuestro Sistema Solar según se viene teorizando, y es como volver 4.500 millones de años atrás para entender cómo los elementos que se dieron en el fuero interno del sistema solar llegaron aquí y cuál fue su distribución", explicó Ocampo.Fuente Télam