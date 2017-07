Video: Polémica en España por la muerte de un acróbata en un show

La caída mortal de un acróbata durante su número, en un festival en Madrid el viernes por la noche, provocó una oleada de críticas por parte del público porque los organizadores rechazaron suspender las actividades. Incluso los trabajadores emitieron un comunicado cuestionando la actitud de la organización. "Exigimos responsabilidades. Exigimos que dejen de pasarse por encima de nuestras vidas", concluyó la publicación firmada por trabajadores de Mad Cool.



Videos grabados por aficionados durante el festival Mad Cool de Madrid muestran al artista, Pedro Aunión Monroy, cayendo de la jaula, colgada a varias decenas de metros de altura, en la que estaba llevando a cabo su número de danza, retransmitido en una pantalla gigante.



Aunión era un bailarín y acróbata español que residía en Reino Unido, indicaron familiares suyos en redes sociales. "Siento comunicaros que hoy ha fallecido. Estaba haciendo lo que más le gustaba, un espectáculo en el Mad Cool. Estamos destrozados", publicó su hermana en el perfil de Facebook del artista.



Los organizadores del festival, que empezó el jueves y terminó ayer, afirmaron en un comunicado que habían seguido con el programa "por razones de seguridad", a pesar del "terrible accidente".



Numerosos internautas criticaron la decisión. "He visto a un hombre caerse y morir, proyectado en una pantalla gigante. Y miles de personas siguieron bailando. No tengo palabras", tuiteó uno de ellos.



El grupo Green Day tuiteó que había recibido una "noticia perturbadora", pero no anuló su actuación.