Papa: "Si alguno tiene una zona oscura en su vida, que acuda a Jesús"

Durante el rezo del Ángelus este domingo 9 de julio en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco animó a aquellos que tienen un peso en su conciencia, "una zona oscura en su vida", que acudan a Jesús, que acudan "a un misionero de la misericordia, o junto a un sacerdote".



El Santo Padre recordó las palabras del Evangelio del día en las que Jesús dice: "Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, que yo os daré consuelo".



"El Señor no se reserva esta frase para alguno de sus amigos ?explicó Francisco?, sino que la dirige a 'todos' aquellos que están cansados y oprimidos por la vida. ¿Y quién puede sentirse excluido de esta invitación?".



El Pontífice recordó que "el Señor sabe cómo de dura puede llegar a ser la vida. Sabe que hay muchas cosas que causan fatiga en el corazón: desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar y males que hay que soportar en el presente, incertezas y preocupaciones por el futuro".



"Ante esto, la primera palabra de Jesús es una invitación a reaccionar, a moverse: 'Venid'". Sin embargo, lo natural en los hombres es caer en el error de la inmovilidad: "El error, cuando las cosas van mal, es quedarse donde se está. Parece evidente, pero ¡qué difícil es reaccionar y abrirse! No es fácil".



El Papa mostró comprensión sobre esa reacción humana, pero también advirtió del peligro de no tratar de sobreponerse a ella: "En los momentos oscuros surge de forma natural el encerrarse en uno mismo, dar vueltas sobre lo injusta que es la vida, sobre la ingratitud de los demás o sobre lo malo que es el mundo".



"Todos nosotros alguna vez hemos sufrido esta fea experiencia. Así, cerrados dentro de nosotros, lo vemos todo negro. Y entonces uno termina familiarizándose con la tristeza, que se vuelve como de casa. Esa tristeza te prostra. ¡Qué cosa fea es esta tristeza!".



Por el contrario, "Jesús quiere sacarnos de esas 'arenas movedizas', y por eso nos dice: '¡Venid! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!'. El camino para salir de uno mismo radica en el relacionarse, en el tender la mano, en el alzar la mirada hacia aquel que nos llama de verdad".



Incluso, el Obispo de Roma animó a ir más allá, ya que, "de hecho, no basta con salir de uno mismo, es necesario saber hacia dónde queremos ir. Porque muchas metas son ilusorias: prometen un poco de distracción y alivio, aseguran paz y diversión para luego dejarnos en la misma soledad de antes. Son 'fuegos artificiales'".



Asimismo, subrayó que el mismo Jesús marcó el camino que se debe seguir, Él "nos indica hacia dónde debemos ir: 'Venid a mí'".



"En muchas ocasiones, ante un peso de la vida una situación que nos duele, intentamos hablar con alguien que nos escuche, con un amigo, un experto? Se trata de algo bueno, pero no nos olvidemos de Jesús. No nos olvidemos de abrirnos a Él y de contarle nuestra vida, de confiarle a nuestras personas y nuestras situaciones. Tal vez existan zonas de nuestra vida que le podamos abrir a Él y que permanecían oscuras porque no habían visto nunca la luz del Señor".



El Papa concluyó insistiendo en que Jesús "os espera, no para resolver mágicamente los problemas, sino para darnos fuerzas ante nuestros problemas. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino las angustias del corazón, no nos quita la cruz, sino que la lleva junto con nosotros. Y con Él, cada peso resulta ligero, porque Él es el Resucitado en el que creemos. Cuando Jesús entra en la vida, llega la paz, esa paz que permanece incluso en las pruebas".



"Vayamos junto a Jesús, ofrezcámosle nuestro tiempo, encontrémonos con Él cada día en la oración, en un diálogo confiado y personal, familiaricémonos con su Palabra, redescubramos sin miedo su perdón, alimentémonos de su Pan de vida: nos sentiremos queridos y consolados por Él", concluyó.