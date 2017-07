El papa Francisco dijo estar preocupado por las "alianzas peligrosas" en el G20

En una entrevista que publicó hoy en el diario italiano La Repubblica, Francisco expresó su inquietud: "Temo que existan alianzas muy peligrosas entre las potencias que tienen una visión distorsionada del mundo. América y Rusia, China y Corea del Norte, Putín y Assad en la guerra de Siria".



En detalle, Francisco explicó que su preocupación es sobre todo por "la inmigración" pues "hay países donde la mayoría de los pobres no proviene de las corrientes migratorias sino de la calamidades sociales, y en otros hay pocos pobres locales pero se teme la invasión de los inmigrantes".



"Por esto me preocupa el G20 porque afecta a los inmigrantes de los países de medio mundo y les afecta cada vez más con el pasar del tiempo", agregó. Además advirtió que Europa, por ser "el continente más rico del mundo" seguirá atrayendo pobres a sus puertas.



El pontífice compartió la idea de una "Europa federal" e instó a los países del Viejo Continente a moverse: "Europa se convierte en una comunidad federal o no contará nada en este mundo".