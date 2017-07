Alcalde de Nueva York se une a las protestas contra cumbre del G-20

El alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, Bill de Blasio, se encuentra hoy en Hamburgo para unirse a los manifestantes que protestan contra la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en esta urbe alemana.Fuerte crítico del presidente Donald Trump en temas como cambio climático e inmigración, el demócrata emprendió ayer el viaje hacia este territorio europeo en una acción vista por medios estadounidenses como un esfuerzo internacional por presentarse como opositor del mandatario.Según The New York Times, el líder local mantuvo sus planes en secreto hasta poco antes de su partida, pero un portavoz, Eric F. Phillips, dijo que asistirá mañana a la manifestación bautizada como 'Hamburgo muestra actitud'.Los organizadores anunciaron en su cuenta de la red social Twitter que De Blasio será el orador principal del evento, al cual describieron como una movilización para defender la tolerancia, la igualdad de género, la libertad de prensa, y denunciar el nacionalismo."Es importante que los líderes estadunidenses se enfrenten frontalmente, en sus ciudades y en todo el mundo, a la retórica dañina y a las posturas políticas del gobierno de Trump", manifestó Phillips sobre el viaje.De acuerdo con el vocero, en su intervención De Blasio subrayará la importancia de proteger los valores de Nueva York y de Estados Unidos a fin de contrarrestar los mensajes del gobernante ante una audiencia internacional.Varios diarios norteamericanos criticaron que el alcalde salió hacia Hamburgo horas después de saltarse una ceremonia de juramentación de la Policía de Nueva York, y también lo cuestionaron por dejar la ciudad un día después del asesinato de la oficial Miosotis Familia.Preguntado en una comparecencia radial si estaba tratando de mostrarse así mismo como reverso del jefe de Estado como parte de su campaña de reelección, De Blasio sostuvo que nunca fue parte del plan."Cuando empecé a pensar en la reelección, no creí que hubiera un presidente Trump. Pero entonces se convirtió en una realidad y creo que me incumbía como líder de la ciudad más grande del país establecer un tono y decir que no vamos a ser intimidados ni a apartarnos de nuestro valores", apuntó.