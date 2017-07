Uruguay: Comienzan la venta de marihuana en las farmacias

Los requisitos

¿Cómo será el proceso para comprar?

¿Por qué en las farmacias?

En las próximas semanas, 16 farmacias de Uruguay comenzarán a vender marihuana. Se trata del primer país del mundo en el que el Gobierno no sólo legalizó el consumo sino que lo regula, empaqueta y comercializa. Así, el Estado de Uruguay busca con esta política pública combatir y eliminar de raíz el narcotráfico y el lavado de dinero que genera el mercado negro de marihuana.Para decepción de algunos, no será de venta libre y tendrá una estricta regulación: sólo podrán comprarlo uruguayos nativos o que tengan la residencia permanente y quienes quieran adquirir la marihuana tendrán que estar previamente registrados en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Hasta el momento son tan sólo 4.539 personas de los 150 mil que tenían previsto. En las cifras se suman los 6908 autocultivadores y 63 clubes de membresía.A pesar de que el Gobierno aún no estableció una fecha exacta para el inicio de la venta de marihuana, se estima que será a partir de la segunda quincena de julio. El primer anuncio había sido para comienzos de este mes.La compra máxima por persona será de hasta 10 gramos por semana lo que equivale alrededor de 12 cigarrillos. Cada gramo costará 1,30 dólares (22 pesos argentinos), mucho más barato que el mercado ilegal, y se comercializará en bolsitas de 5 gramos.En cada una de las farmacias habrá un dispositivo por el que el comprador pondrá su huella digital y eso lo habilitará para comprar la cantidad que requiera dentro de lo permitido. El usuario que quiera comprar deberá estar previamente registrado. Con esta metodología se evita que la persona que quiera comprar tenga que presentar su DNI o alguna identificación y así garantizar la confidencialidad de la compra."Hay una expectativa muy grande sobre cómo se va a implementar esta medida. Creemos que es por eso que, por un lado, hay pocas farmacias que se anotaron para comercializar y, por el otro, hay pocos usuarios registrados. Se está esperando a ver cómo se va a llevar a cabo para avanzar", aseguró a minutouno.com el vicepresidente del Centro de Farmacias de Uruguay, Alejandro Antalich.Una de las preguntas centrales fue por qué comercializar en las farmacias un producto que, en muchos casos, es de uso recreativo y no estrictamente medicinal. En ese sentido Antalich explicó que "en primer lugar es necesario saber que en Uruguay las farmacias sólo manejan el 30% de los medicamentos ya que el 70% está en manos de las instituciones médicas, es decir, que es muy difícil acceder a los medicamentos por fuera de las instituciones y es una industria que está eliminando a las farmacias."Es un recurso que muchas van a aprovechar para visibilizar y tratar de valorizar a las farmacias. Más que el uso recreativo, lo que nos interesa a nosotros es su uso medicinal y los beneficios que sabemos que tiene en muchas enfermedades", explicó Antalich.Como en la farmacia se manejan otro tipo de sustancias igual o más peligrosas y de mayor valor, estos locales son los lugares idóneos, con personal capacitado, para vender el cannabis. El único requisito es que no estará en una góndola visible al público sino que estará guardado en un lugar seco y seguro.A pesar de sus detractores ya está en marcha el proceso y sólo resta saber el día en que comenzará la venta de marihuana y si con esta política finalmente se logrará el objetivo de combatir al narcotráfico. El mundo está a la expectativa.