Francisco reclamó al G 20 soluciones para diversos dramas que afectan al mundo

El papa Francisco pidió hoy a los jefes de Estado y gobierno que participan de la cumbre del G20 en Alemania "soluciones no traumáticas" para "el drama de las migraciones", al tiempo que les reclamó "reducir sustancialmente los niveles de conflictividad" en el mundo y "frenar la carrera armamentista".



"Lamentablemente, el drama de las migraciones, inseparable de la pobreza y exacerbado por las guerras, es una prueba de que no existen soluciones inmediatas y del todo satisfactorias a las problemáticas mundiales", aseguró el Pontífice en una carta enviada a la canciller alemana, Angela Merkel, con un mensaje a los líderes reunidos en la norteña ciudad de Hamburgo.



"Es posible en cambio poner en marcha procesos que sean capaces de ofrecer soluciones progresivas y no traumáticas que conduzcan, en tiempos relativamente breves, a una libre circulación y a la estabilidad de las personas que sean ventajosas para todos", planteó Jorge Bergoglio en el mensaje que, reveló al inicio de la misiva, le pidió Merkel durante su último encentro en el Vaticano a inicios de junio.