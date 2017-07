Video: Iba a su boda en helicóptero y terminó en tragedia

Una tragedia ocurrida en diciembre del año pasado en Brasil, cobró vigencia en los últimos días, cuando la policía entregó a los familiares de las víctimas un video revelador. Una novia quiso sorprender a su futuro esposo llegando a la boda en helicóptero, pero las condiciones climáticas eran muy adversas y la máquina se precipitó al piso, ocasionando la muerte de los cuatro ocupantes.La joven subió al helicóptero junto a su hermano y la fotógrafa contratada para la fiesta, que con su cámara estaba encargada de grabar todo el trayecto, que debía ser un hermoso recuerdo y terminó en tragedia.En la filmación se puede ver que fuera del aparato no se veía nada, debido a las malas condiciones del tiempo. Los rostros de la novia y su hermano comenzaron a transformarse, hasta llegar a la desesperación.Ante los gritos de pánico, el piloto comenzó a hacer movimientos bruscos, al mismo tiempo que pedía "¡calma, calma!". Segundos después se puede apreciar la caída, que provocó la muerte de los cuatro ocupantes.

La cámara de la fotógrafa había quedado sepultada entre los restos del helicóptero. Uno de los hermanos de las víctimas fue hasta el lugar del accidente para recoger los objetos personales que se habían perdido allí. En cuanto localizó la cámara, ya sin batería, optó por entregársela a los investigadores por si podía servir de ayuda.El video que encontraron dentro, difundido ahora por YouTube, fue gran utilidad para esclarecer las causas del accidente. Los familiares de las víctimas no tienen duda de que fue culpa del piloto.Para los abogados de las víctimas, el video no deja lugar a dudas. "En las imágenes se muestra la desesperación de los pasajeros y el error del piloto. Nadie está tratando de pisotearlo, pero se ve que está tirando de los instrumentos sin darse cuenta del peligro. Él no tenía idea de lo que estaba haciendo", explica el abogado Fernando dos Reis a G1 Globo.