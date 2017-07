El misterio tras la peligrosa isla aparecida cerca del "Triángulo del Diablo"

Una extraña y misteriosa isla apareció cerca del Triángulo de las Bermudas en abril y desde ese momento se convirtió en el centro de teorías e hipótesis.Hasta el momento lo que se sabe sobre la isla es que se llama Shelley Island, que está en la costa de Carolina del Norte (EEUU) cerca del Cabo Hatteras y que mide aproximadamente un kilómetro y medio de largo y tiene forma de media luna.Su nombre se debe a la gran cantidad de conchas de colores (shells en inglés).La primera foto fue publicada por un poblador que la fotografió desde un drone y a partir de allí ganó gran popularidad en las redes y miles de turistas quieren conocerla. Pero las autoridades desaconsejan de plano ir a la isla por las fuertes marejadas y las corrientes fuertes y cambiantes.Además, piden que no los curiosos no traten de llegar nadando porque las costas están plagadas de tiburones y mantarrayas.Los especialistas todavía no saben si la isla seguirá creciendo hasta unirse con el Cabo Hatteras o si desaparecerá en los próximos meses.