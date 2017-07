Creciente tensión: Trump lanzó misiles en respuesta a Corea del Norte

Tras el lanzamiento del misil intercontinental que Corea del Norte lanzó esta semana y que confirmó fue exitoso, los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur no se quedaron de brazos cruzados y lanzaron una advertencia a Pyongyang probando misiles.Ambas administraciones dispararon ayer misiles que simularon un ataque de precisión contra la dirigencia norcoreana en respuesta al misil balístico intercontinental probado por Pyongyang como "regalo" destinado a los "bastardos estadounidenses".El lanzamiento se produjo de manera simultánea "como un fuerte mensaje de advertencia", durante un ejercicio que simulaba un ataque norcoreano, informó el alto mando militar surcoreano. Los misiles impactaron el blanco hipotético, según el comando militar surcoreano, "demostrando la capacidad de bombardeo de precisión contra el cuartel general del enemigo en un momento de emergencia".Al mismo tiempo, Washington advirtió que no tolerará que el país comunista se dote de un arsenal nuclear.Expertos estimaron que el proyectil podría alcanzar Alaska o incluso penetrar más adentro en el territorio de EE.UU. Pero hay amplio escepticismo ante la aseveración de Corea del Norte de que el misil es capaz de "apuntar a cualquier parte del mundo".Un ICBM en manos norcoreanas -algo que el presidente estadounidense Donald Trump, prometió que no ocurriría- es un hito para el aislado régimen norcoreano, que insiste en avanzar con su programa armamentístico.El líder del régimen norcoreano Kim Jong-un declaró que el misil, Hwasong-14, fue un "regalo" a los "bastardos estadounidenses" por el Día de la Independencia norteamericana celebrado el 4 de julio, informó la agencia oficial KCNA.Con ese armamento, Pyongyang podría cambiar radicalmente los cálculos de aquellos países que buscan frustrar sus ambiciones militares.El misil intercontinental es capaz de transportar "una cabeza nuclear grande y pesada", indicó la agencia oficial norcoreana. La Academia de las Ciencias de Defensa de Corea del Norte, que desarrolló el misil, dijo que alcanzó una altura de 2.802 kilómetros y voló 933 kilómetros.