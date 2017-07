Despertó del coma y se enteró que su hija había muerto

Un mes después del atentado en el recital de Ariana Grande en Manchester, una mujer despertó del coma y se enteró de la peor noticia: su pequeña hija había muerto en el ataque.



Una mujer, víctima del atentado en Manchester, despertó del coma y se enteró de la peor noticia: su pequeña hija había muerto en el ataque ocurrido durante el recital de Ariana Grande.



Su marido, Andrew, fue el encargado de contarle que su hija, de solo 8 años, estaba entre las 22 víctimas mortales del ataque suicida de Salman Abedi.

"Me miró y me dijo: 'Saffie se ha ido, ¿no?'. Lo temía. Le respondí 'sí' y me dijo: 'Lo sabía'", contó el hombre.



Fan de Ariana Grande, la niña ya tenía los tickets para ver a su artista preferida desde diciembre de 2016. "Ella era bromista. Tenía un gran carácter. Era todo lo que podrías desear en una niña pequeña. Amaba bailar, la música, la gimnasia. Si quería algo, lo hacía", recordó su padre a Saffie.