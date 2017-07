El mundo tiene tres años para evitar la destrucción y salvar el planeta

Reducir las emisiones

Consecuencias devastadoras

El plan para reducir las emisiones

La tasa a la que el nivel del mar ha aumentado en los últimos 25 años ha crecido un 50%. Los últimos tres años han sido los más calurosos desde que se tienen registros y en algunas zonas del planeta las temperaturas han alcanzado sus niveles más altos de la historia. Sin embargo, gobiernos, empresas y ciudadanos continúan pensando que las consecuencias más devastadoras del cambio climático se darán en un futuro lejano.Por ello, seis destacados científicos y diplomáticos, incluyendo la investigadora y ex responsable de medioambiente de la ONU Christiana Figueres y el físico Stefan Rahmstorf, han publicado una carta en la revista científica 'Nature' en la que lanzan una advertencia: el mundo tiene tres años para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero o el cambio climático afectará peligrosamente a la humanidad."Si las emisiones siguieran aumentando cuando pase el año 2020, o incluso se mantuvieron en los mismo niveles, los objetivos de temperatura establecidos en el Acuerdo de París serán inalcanzables", explican en el escrito, citando un informe publicado en abril de 2016. "Reducir las emisiones a nivel mundial es una tarea monumental, pero la investigación nos dice que es necesario, deseable y alcanzable", añaden.Los expertos en clima afirman que, como consecuencia del calentamiento global, las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida están perdiendo masa a un ritmo muy rápido, el hielo marino está desapareciendo en el Ártico y los arrecifes de coral "se están muriendo por el calor". "Ecosistemas enteros están empezando a destruirse. Los impactos sociales del cambio climático, las sequías y el aumento del nivel del mar son inexorables, y afectan primero a los más pobres y débiles", lamentan.De hecho, 2016 fue el año más cálido del que se tenga constancia, con una temperatura de 1,1ºC por encima de los niveles previos a la Revolución Industrial, lo que representa un 0,06 más que el récord anterior, registrado en 2015. Este calentamiento global se aproxima peligrosamente al límite de los 1,5 grados, alcanzado en el Acuerdo de París. Según diferentes estudios, por encima de este aumento de temperatura, algunos ecosistemas comenzarían a sufrir cambios nunca vistos durante el Holoceno, es decir, en los últimos 10.000 años.Así, se ha calculado que existe un "presupuesto de carbono", fijado entre las 150 y las 1.050 gigatoneladas, para no superar el límite de 1,5ºC. En este sentido, las emisiones de carbono se han estabilizado en los dos últimos años en cerca de 41 gigatoneladas al año. Sin embargo, a pesar de que se rompe con la tendencia de décadas de incrementos, esta cifra significa que solo en cuatro años se alcanzaría el rango más bajo de este presupuesto y en 15 años habríamos gastado la mitad."Si la tasa actual de emisiones anuales se mantiene a este nivel, tendríamos que dejarlas casi inmediatamente a cero una vez que agotamos el presupuesto. Tal salto no interesa a nadie. Un descenso más gradual permitiría que la economía mundial se adaptara a tiempo sin problemas", escriben los expertos.No obstante, los autores del artículo no pierden la esperanza. "La buena noticia es que todavía es posible alcanzar los objetivos de temperatura de París si las emisiones comienzan a disminuir para 2020". De esta manera, aunque recuerdan que el presidente Donald Trump se ha comprometido a retirar a EE.UU. del Acuerdo de París, los expertos instan a los líderes mundiales a utilizar y defender la ciencia para guiar la política.Además, los autores del manifiesto proponen un plan con seis objetivos para reducir las emisiones antes de 2020:-Aumentar las energías renovables al 30% del uso de la electricidad.-Proyectos y planes para que las ciudades y los estados abandonen los combustibles fósiles en 2050, con una financiación de 300.000 millones de dólares anuales.-Asegurarse de que el 15% de todos los vehículos nuevos vendidos sean eléctricos.-Reducir las emisiones netas procedentes de la deforestación.-Reducir a la mitad las emisiones de carbono de la industria pesada para 2050.-Animar a Gobiernos y bancos privados a emitir más "bonos ecológicos" para financiar los esfuerzos de mitigación del clima.El escrito ha sido firmado por más de 60 científicos, políticos, empresarios y activistas, entre ellos, el ex presidente mexicano Felipe Calderón, la ex presidenta irlandesa Mary Robinson y el director ejecutivo de Unilever, Paul Polman. "Siempre habrá quienes oculten sus cabezas en la arena e ignoren los riesgos globales del cambio climático. Pero hay muchos más de nosotros comprometidos a superar esta inercia. Mantengámonos optimistas y actuemos con valentía", concluyen los autores. Fuente: (RT).-