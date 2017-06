El termómetro marca en Irán 53,7°C, uno de los registros más altos del mundo

En la ciudad iraní de Ahvaz, al suroeste del país, se registraron este jueves unos abrasadores 53,7° C, el récord térmico jamás registrado en Irán.Etienne Kapikian, pronosticador de la agencia meteorológica francesa MeteoFrance, ha publicado en su cuenta de Twitter que la ciudad de Ahvaz ha registrado 53,7° C. Además de tratarse del "nuevo récord nacional absoluto de calor en Irán", Kapikian ha precisado que se trata de la temperatura más alta jamás registrada en junio en el continente asiático. Hasta ahora la mayor temperatura registrada anteriormente en Irán fue de 53° C.Este jueves el aire excesivamente caliente sobre Ahvaz, ciudad de 1,1 millones de habitantes, resultaba aún más sofocante debido a la alta humedad reinante en el ambiente.El sitio web Weather Underground indica que la temperatura en Ahvaz subió aún más, alcanzándose los 54° C. Si este registro es exacto, se trataría de la temperatura más alta registrada en la Tierra en tiempos modernos.Christopher Burt, historiador meteorológico de Weather Underground, ha analizado exhaustivamente las temperaturas extremas mundiales y ha concluido que los 54° C registrados en Mitribah (Kuwait) el 21 de julio de 2016 y en la Valle de la Muerte, (California, EE.UU.) el 30 de junio de 2013, son los registros modernos más altos que existen. Fuente: (RT).-