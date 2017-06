La foto del último deseo de un niño a su padre antes de morir conmueve a la red

En 2012, cuando solo tenía dos años, le diagnosticaron a Braiden Prescott un neuroblastoma, un tipo de cáncer que iba a terminar con su vida unos años más tarde. Después de muchos tratamientos, el pequeño murió, pero justo antes de expirar pidió a sus padres un último deseo: "¡Una foto ahora!"Eran las 3 de esa madrugada del 1 de septiembre del año pasado, publica el sitio Daily Mail, cuando su madre Steph, que dormía junto a él en su vivienda de Mánchester (Reino Unido), se sobresaltó al escuchar que su hijo se ahogaba. "Desperté a Wayne. Se suponía que debía sujetarlo, pero no podía, entonces lo sentó sobre sus rodillas. Wayne lo abrazó mientras yo estaba sentada a su lado sosteniéndole la mano", cuenta la mujer.En ese momento, el niño de siete años, quien no había hablado en días ya que los tumores le impedían abrir la mandíbula, preguntó por sus abuelos, quienes lo habían visitado ese mismo día, y luego gritó que le hicieran una foto.Sin perder tiempo, su madre tomó con su teléfono móvil la última fotografía de Braiden, en la que el niño aparece abrazado a su padre minutos antes de fallecer."Cuando murió, nos quedamos consternados. No quieres ni pensar que estás perdiendo a tu bebé. Pero sabíamos que sucedería. Estaba paralizada", confiesa Steph.Ahora, sus padres han decidido dar a conocer la imagen y aunque reconocen que es muy fuerte, lo hacen para generar conciencia sobre el neuroblastoma y para que si otros padres ven que "su hijo cojea, tiene temperatura alta y no come", le hagan análisis para iniciar un pronto tratamiento."Braiden fue diagnosticado en 2012, pero yo sabía 18 meses antes que algo no estaba bien. Llámelo instinto materno", relata la madre.El primer diagnóstico fue de artritis séptica, por lo que el pequeño fue operado en la cadera derecha, pero su estado no mejoró. Fue entonces que los estudios posteriores permitieron diagnosticar el cáncer. En total, se sometió a once tipos diferentes de quimioterapia y hasta fue tratado en EE.UU., pero pese a todos los esfuerzos no logró superar la enfermedad. Fuente: (RT).-