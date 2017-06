Italia cerraría los puertos a embarcaciones extranjeras que llevan migrantes

En un éxodo incesante y cada vez más dramático y alarmante, en las últimas 48 horas desembarcaron en las costas del sur de Italia unos 12.000 migrantes rescatados en el Mediterráneo en diversas operaciones.



En un clima político cada vez más incandescente por lo que la derecha considera "una invasión", el gobierno de Paolo Gentiloni está analizando cerrar los puertos a las naves extranjeras que llevan a bordo migrantes, una medida sin precedente. La idea, según adelantó la prensa italiana, es cerrarles la ruta a las embarcaciones de muchas ONG internacionales que suelen patrullar el Mediterráneo y que salvan a migrantes frente a las costas de Libia. El cierre no sería para las naves de la operación Frontex, de la Unión Europea (UE).



Ayer fueron salvadas unas 650 personas en aguas del Mediterráneo en cinco operaciones coordinadas por el comando central de la guardia costera; en las 48 horas anteriores habían desembarcado 12.000 migrantes desde 22 naves, muchas de ellas de ONG, en un fenómeno considerado por el gobierno "insostenible".



Según datos del Ministerio del Interior, este año llegaron a las costas del sur de Italia 76.873 migrantes, el 13,43% más respecto del mismo período del año pasado, cuando hubo 67.773, incluyendo 9761 menores no acompañados.



La noticia del posible cierre de los puertos a naves extranjeras que llevan a bordo migrantes desesperados tuvo gran repercusión.





El ex premier y líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, expresó su "apoyo pleno" a la medida y la oposición, de derecha, también. "Pedimos desde hace años el cierre de los puertos a las naves extranjeras", dijo Maurizio Gasparri, de Forza Italia.



La "emergencia" de migrantes es un tema de alto voltaje político por motivos económicos, sociales y culturales. Italia está harta de tener todo el peso de la acogida de migrantes sobre sus espaldas -mientras muchos países de la UE los rechazan- y ya no da abasto.



En coincidencia con Gentiloni, el presidente, Sergio Mattarella, admitió que la situación se está volviendo "insostenible". "En estos días llegaron 12.000 personas. La situación es difícil, si seguimos con estos ritmos, si no se detienen los desembarcos, el fenómeno se vuelve inmanejable", admitió el jefe del Estado, que se encuentra de gira oficial en Canadá.



Al borde de la exasperación, Italia volvió a reclamar ayuda a la UE. "La situación que estamos enfrentando es grave, Europa no puede mirar para otro lado", le dijo el embajador Maurizio Massari, representante de Italia ante la UE, al comisario para las migraciones, Dimitris Avramopoulos.



La situación está al límite de la capacidad de gestión, con un impacto fuerte en la vida sociopolítica italiana.



Por eso podría ser difícil permitir nuevos desembarcos, fue el mensaje que transmitió Massari. "Si es necesario, estamos listos para aumentar sustancialmente el apoyo financiero a Italia", aseguró luego Avramopoulos. "Italia tiene razón. La situación es insostenible en el Mediterráneo", agregó.



Más allá de la hipótesis de cerrar los puertos a naves extranjeras, una medida que significaría un giro en su política, Italia aseguró que seguirá salvando vidas, como siempre hizo. Habrá que esperar para ver qué pasa.

