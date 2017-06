Maduro condenó un "ataque terrorista y golpista" perpetrado con un helicóptero

Un helicóptero policial sobrevoló en Caracas la sede del Tribunal Superior de Justicia-Según denunció el presidente Nicolás Maduro, disparó y lanzó granadas."Condeno este ataque terrorista y golpista", dijo Maduro en declaraciones transmitidas en cadena de radio y televisión."Dispararon desde el helicóptero y sobre el Ministerio del Interior. Es el tipo de acciones las he venido denunciando", dijo el mandatario.El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, dijo que un piloto secuestró un helicóptero de la policía judicial y se "alzó en armas" contra la república.Maduro indicó que el helicóptero "lanzó dos granadas y una no explotó" y exigió a la oposición que condene el ataque "eminentemente golpista". El mandatario, además, vinculó al piloto con el ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, a quien acusó conspiración.Oscar Pérez, policía difundió a través de Instagram un video, donde lee un escrito un escrito a cara descubierta, acompañado de cuatro encapuchados, en el que arenga a los venezolanos a ir a "cada base militar" del país.