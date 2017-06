Video: Llamativo hallazgo de un posible "extraterrestre" momificado en Perú

La posibilidad de que exista vida extraterrestre es siempre una cuestión polémica e intrigante. Esta vez, el sitio web Gaia asegura haber encontrado en Perú los restos de un ser "no humano". Sin embargo, otros sitios de noticias del país dicen que se trata de una información no verificada difundida por una web de poca credibilidad.El hallazgo de este "ser" despertó revuelo. Según los científicos de Gaia, la momia encontrada presenta una forma atípica de cráneo y ojos grandes y mide 1,68 metros de altura. Sus pies y manos tienen tres dedos. Aunque todavía se debe hacer una serie de estudios, desde la web ya aseguran que este "humanoide" viene de otro planeta.Otros medios, tanto de Perú como del resto del mundo, dicen que esta información podría ser falsa. "Este es un portal que se dedica a yoga, meditación, descubrimiento cósmico e iluminación espiritual", reclaman desde Trome, una web peruana, haciendo énfasis en que la ciencia no es el fuerte de Gaia.Sin embargo, otros científicos se muestran más esperanzados. La antropóloga canadiense Alicia McDermott dijo que "en tales situaciones es importante permanecer curiosos pero escépticos".