Cordero con forma de niño causa conmoción en un pueblo de Sudáfrica

Los habitantes de la aldea de Lady Frere de Sudáfrica no tienen paz desde que una oveja dio a luz una extraña criatura que los ancianos del lugar la describieron como un enviado del Diablo, "mitad bestia y mitad humano". Por su parte, después de una investigación las autoridades locales aseguraron que solo se trata de una "malformación genética".Las imágenes del curioso animal fueron dadas a conocer por los habitantes del lugar y rápidamente se hicieron virales causando el pánico en la población. Ante tal situación tomó cartas en el asunto el Departamento de Desarrollo Rural del Cabo Oriental que tuvo que enviar expertos a la aldea para analizar la supuesta criatura demoníaca.Las autoridades confirmaron que las fotografías dadas a conocer no son un fraude, que realmente una oveja dio a luz un cordero deformado que a simple vista se observa con forma humana. "La criatura no tiene nada de humano. La grave deformación del cordero, nacido muerto, se debe a que su madre se infectó con la fiebre del Valle del Rift en una etapa temprana del embarazo", afirmó el director general de Servicios Veterinarios, Lubabalo Mrwebi y dio por terminada la polémica.