Ahora Trump propone un muro fronterizo solar

Foto: Vecinos de Tijuana, frente a los bloques de cemento que los separan de EEUU Crédito: AFP

Tras las críticas a su proyecto original, lanzó la idea de tapizar los 3.200 km de vallas con paneles solares.

El argumento central de la campaña de Trump de construir un muro en la frontera siguió siendo promovido por el nuevo presidente en el inicio de su mandato, pero ha fracasado en conseguir un gran apoyo del Congreso, que rechazó financiarlo.



Pese a sus repetidas declaraciones de que México pagaría la factura, el país vecino ha rechazado constantemente la idea de que vaya a pagar por esa obra cuyo costo ha sido cifrado entre 8.000 y 40.000 millones de dólares.



Trump resucitó el miércoles pasado el proyecto y le agregó un toque ecológico. "Voy a darles una idea de la que nadie ha oído todavía: la frontera sur, mucho calor, mucho sol... nosotros reflexionamos en la construcción de un muro como un muro solar", afirmó durante un mitín frente a sus simpatizantes reunidos en Cedar Rapids, en el estado de Iowa.



"Esto generaría energía y esto lo financiaría", agregó.



La organización de expertos Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) ha dado una prudente bienvenida a este reconocimiento de la energía renovable, para la que el presidente Trump no había mostrado hasta ahora mucho apoyo. "Estamos felices de saber que el presidente aprecia los numerosos beneficios de la energía solar", declaró en un comunicado Dan Whitten, portavoz de la SEIA. "Estamos de acuerdo en que esto constituiría un planteamiento económico y respetuoso del medio ambiente, pero esperaremos conocer más de este plan para comentar más", agregó.



Otros se mostraron más escépticos sobre la puesta en marcha de tal proyecto.



Para que la energía solar sea rentable, hace falta que los compradores y usuarios no estén instalados demasiado lejos de la fuente de producción, anotó Anya Schoolman, responsable de Community Power Network, una asociación que apoya proyectos solares locales y regionales.



"En medio de la nada"

"Estos paneles van a estar en medio de la nada. Es difícil ver quién va a comprar esta energía", subrayó, añadiendo además que el muro, que se estima cubriría unos 3.200 kilómetros de largo, va a atravesar varios Estados. Esto no sólo implica diferentes reglamentaciones sino también diferentes socios a nivel de las compañías productoras de energía o de los distribuidores.



Para Edward Alden, del Consejo de Relaciones Exteriores, "un muro de paneles solares sería mejor que sólo una barricada, pero las largas distancias entre esta frontera y los lugares donde la energía será consumida hacen que este proyecto corra el peligro de ser poco rentable".



"No creo que la administración realmente haya considerado seriamente esta idea", afirmó Alden.



Un muro cubierto de paneles solares, situados según un ángulo adecuado para captar la luz del sol, generaría ciertamente mucha energía si se quitan las dificultades reglamentarias y técnicas.



Elemental Energie, una compañía de instalaciones solares con sede en Oregon, estima que un segmento del muro de 3 metros de altura cubierto de tableros generaría 7,28 gigawatt-hora de electricidad al día, bastante para alimentar 220.000 hogares de consumo medio, según Negocios Insider. Pero el costo de esta instalación elevaría entre 1.400 millones y 4.200 millones el valor del muro, afirma esta evaluación.



Según otra estimación, que evalúa en 6 millones de dólares cada 1,6 kilómetros de esa barda construida, se produciría 2 megavatios de electricidad por hora, y la pared se autofinanciaría en 20 años.