"El Estado debe defender a los más débiles", dijo José Mujica

"Si no tenemos un Estado que sea brillante, seremos muy débiles en el mundo internacional; el Estado tiene que cumplir una función de defensa de la nación y fundamentalmente de los más débiles", señaló el exmandatario José Mujica (2010-2015) en Montevideo.Mujica pronunció esas palabras en el X Congreso "Raquel Dupont" del Movimiento de Participación Popular (MPP). En el acto estuvo acompañado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.En su intervención Mujica también destacó la importancia de tener "tiempo para vivir" y no solo para trabajar."La felicidad es tener tiempo para cuidar los afectos, eso es enfrentarse a la cultura consumista, tener tiempo para trabajar y vivir, a eso se llama libertad", sostuvo al tiempo que señaló: "Si no podemos cambiar el mundo debemos cambiar nuestra forma de vivir".Por su parte, Rafael Correa abogó por una "reivindicación de la política", entendida como la forma "racional y expresa" en la que una sociedad toma sus decisiones.El ex dignatario ecuatoriano (2007-2017), quien fue recibido con ovaciones de cientos de personas, reflexionó sobre la realidad de la izquierda en Ecuador, la región y el mundo."La izquierda continental debe reivindicar la política, necesitamos hombres políticos dirigiendo nuestros países, no gerentes, como nos quieren hacer pensar", recalcó.El MPP forma parte de la coalición Frente Amplio que gobierna en Uruguay desde 2005.Telesurtv.