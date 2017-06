Una heladera defectuosa, la causa del incendio en edificio de Londres

El incendio del pasado 14 de junio en un edificio de Londres, que dejó 79 muertos o desaparecidos, empezó por una heladera defectuosa que ardió, confirmó hoy la policía británica.



La superintendente Fiona McCormack, de la Policía Metropolitana de Londres, dijo en una declaración a los medios que el revestimiento que tenía la torre Grenfell, al oeste de Londres, no cumplía con las pruebas adecuadas de seguridad, informó la agencia EFE.



El edificio, ubicado en el barrio de North Kensington y formado en su mayoría por apartamentos de protección oficial, en el que vivían entre 400 y 600 personas, se incendió con gran rapidez.



La responsable policial indicó que la heladera del modelo Hotpoint FF175BP y no era un producto que hubiera estado sometido a una retirada del mercado por temor sobre su seguridad.



Según testigos, un residente había comentado a otros vecinos de la torre Grenfell que el fuego empezó por un problema con un enchufe.



Sobre el polémico revestimiento que tenía la torre, que al parecer contenía polietileno -altamente inflamable-, McCormack se limitó a decir que no cumplía con "las pruebas de seguridad". "Lo que se nos está diciendo en este momento (...) es que el revestimiento y el (material) de aislamiento no superaron todas las pruebas de seguridad", agregó la superintendente.



Como parte de la investigación, McCormack dijo que la Policía estudia presentar cargos de homicidio y que comfiscó documentos y materiales de un "número de organizaciones".



"Estamos mirando cada delito criminal desde homicidio para arriba, estamos mirando cada delito sobre seguridad y salud y de seguridad ante un incendio y estamos revisando en este momento cada compañía implicada en la construcción y remodelación de la torre Grenfell", explicó la superintendente.





Los afectados



La primera ministra británica, Theresa May, informó ayer de que cada adulto que vivía en el edificio del oeste de Londres está recibiendo 500 libras (565 euros) en efectivo, aportaciones que los damnificados no tendrán que devolver al Gobierno.



Los afectados podrán, además, vivir en pisos similares en la misma zona de la capital británica, pero ninguno estará obligado a residir en un lugar que no quiera.



El Gobierno indicó que unos 100 edificios a diario son revisados en el Reino Unido, después de que los expertos indicasen que el fuego en la torre Grenfell se extendió rápidamente debido al revestimiento del inmueble.