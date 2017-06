En Londres hay 600 torres con el revestimiento inflamable de edificio incendiado

Al menos 600 edificios sociales o "Tower Blocks" en Gran Bretaña están recubiertos de Cladding, el revestimiento combustible, que expandió el fuego a vertiginosa velocidad en Grenfell Tower en Kensington, el peor incendio que registre Londres en los dos últimos siglos. Los test enviados de otras tres torres del área demuestran que el material utilizado es idéntico al que produjo el incendio, donde murieron 79 personas y hay docenas de desaparecidos. Cien edificios serán testeados por día por orden del gobierno.



Así lo reconoció la primera ministra Theresa May, en el segundo día de debate de su plan de gobierno, leído ayer por la reina Isabel ante la Cámara de los Lores.



"Nosotros no podemos y no le pediremos a la gente vivir en casas inseguras", admitió la debilitada primera ministra, muy criticada por su actitud durante la tragedia y su resistencia a visitar a las víctimas.



La primera ministra rechazó reconocer si el Cladding era ilegal, luego que su propio chancellor de las Finanzas, Philip Hammond, admitiera que "el Cladding es ilegal en edificio altos como el Grenfell Tower", que tenía 24 pisos. Sus vecinos habían reclamado durante 3 años medidas antiincendios, sin ser escuchados por la municipalidad de Kensington y Chelsea, el barrio más caro de la ciudad. El jefe Nicholas Holgate presentó su renuncia hoy, tras ser forzado por el secretario de comunidades, Sajiv Javid.



"Por mucho tiempo tiempo residentes habían sido subestimados e ignorados. Vamos a asegurarnos que ellos están involucrados en cada paso. No vamos a dejar piedra sin levantar en esta investigación y cualquiera de las partes culpable no va a tener donde esconderse", dijo Theresa May en la Cámara de los Comunes.



"Por demasiado tiempo, bajo los gobiernos de ambos colores, nosotros simplemente no le dimos la atención necesaria a las casas sociales", admitió la premier. "Este es el síntoma de algo fundamental. No debe pasar un desastre de estas características para recordarnos que hay gente en Gran Bretaña viviendo vidas que están muy lejos de ser como las que Westminster disfruta", concluyó.



El líder laborista Jeremy Corbyn dijo que los residentes de Grenfell Tower habían sido "abandonados tras el incendio y tratados cruelmente. "Al menos 79 han muerto. Es una tragedia y una vergüenza porque cada una de esas muertes podría haber y debería haber sido evitada", insistió.



Corbyn denunció que las voces de la clase trabajadora han sido sistemáticamente ignoradas en el reino y subestimadas por el poder. Advirtió que por los recortes presupuestarios del gobierno Tory, los bomberos están traumatizados, sin los suficientes miembros para hacer frente a la tragedia, y toda la seguridad de los servicios antiincendios debe ser revisada.



Los laboristas están presionando al gobierno para que provea los fondos para reemplazar el "cladding" en todos los edificios. Cada uno de ellos recibió una carta para enviar una pieza test de ese material a las autoridades. Los primeros resultados demuestran que son todos combustibles. El gobierno está aportando lugares para hacer los test en seguridad.



Con más de 600 personas viviendo en la torre quemada, sólo 75 rescatados y oficialmente 78 muertos, hay centenares de desaparecidos, probablemente quemados en el interior del edificio. Muchos de ellos nunca podrán ser reconocidos porque las altas temperaturas del fuego transformaron el lugar en un crematorio. Pero muchos de los que allí vivían eran inmigrantes ilegales.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan pidió una amnistía completa para cualquier inmigrante que estuviera viviendo ilegalmente en la torre.



"Ninguna acción se va a tomar contra nadie de Grenfell Tower que se presente a las autoridades. Puede haber gente que estaba subalquilando en el edificio. Otros que tenían amigos o familiarizares visitándolos. Todos ellos se deben sentir confiados para hablar con las autoridades. No se adoptarán medidas contra ellos", dijo el alcalde londinense, que creció en un Tower Block similar.



Theresa May dijo que no se llevarán adelante chequeos de inmigración con los sobrevivientes ante la preocupación de que algunos no se presenten ante las autoridades por su condición de ilegales.



El arquitecto David Nicholson Cole, experto en edificios altos y materiales de la universidad británica de Nottingham, adelantó el sábado pasado a Clarín las razones de la rapidez del incendio. "El cladding no produjo el incendio porque es de aluminio. El problema fue el sistema de aislamiento térmico porque usaron plástico, que es un material altamente inflamable. Cuando el fuego se propaga de una manera tan rápida, aunque existan "fire stops", el fuego se mete entre estos "fire stops" y sube hasta la cima del edificio. Lo que contaminó a los departamentos y mató a las personas fue el humo. "El cladding es puramente de aluminio, que no es combustible. Pero, hay una cavidad de 100 milímetros entre el cladding y el aislamiento. Este sistema de aislamiento sí puede prenderse fuego. Es decir, el aislamiento debe ser incombustible y este fue el problema aquí, el aislamiento era combustible. Como el sistema de aislamiento no era a prueba de fuego, una vez que el fuego entró por esta cavidad, inmediatamente llegó hasta arriba. Este aislamiento se quemó rápidamente porque la base de su material es plástico que es altamente inflamable", dijo. El humo contenía poliisocianurato, un tóxico con cianuro, similar al del incendio en Cromañón. Esos fue lo que mató a los vecinos.



El nuevo gran peligro en Londres es la Burnham Tower, una torre de 23 pisos, en Camden. Ya han comenzado a reemplazar el cladding porque uno de cada cinco de ellos es combustible, según se ha probado, e idéntico al de la torre quemada.



Los residentes que sobrevivieron al incendio en Grenfell Tower serán alojados en 56 lujosos departamentos de Kensington, que la City de Londres compró y financió para ellos. Muchos vecinos recibieron con alegría la noticia pero no todos. María, que compró su departamento en este complejo con pileta de natación, gimnasio y cine, fue una de ellas. "Es injusto. Nosotros pagamos mucho dinero para vivir aquí y trabajamos para ello. Esa gente va a venir y no va a pagar ni las expensas. ¿Por qué no usan el dinero que les dan para alquilar en el mercado privado? se preguntó.



La mayoría de los sobrevivientes de Grenfell Tower son inmigrantes y refugiados, de religión musulmana. Hay una creciente islamofobia en Londres tras los atentados terroristas yihadistas.