Schwarzenegger contra Trump: "Un solo hombre no nos derrotará"

El exactor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se refirió a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de salirse del mayor acuerdo firmado sobre el medio ambiente en París y destacó: "Ganaremos y crearemos un futuro para nuestros hijos y nietos del que puedan estar orgullosos".



"Para aquellos que están preocupados, dejenme ser totalmente claro: Un solo hombre no parará nuestro progreso, un solo hombre no traerá de vuelta las energías sucias del pasado y un solo hombre no nos derrotará", aseguró Arnold Schwarzenegger durante una cumbre sobre el cambio climático en Viena.



Schwarzenegger afirmó que sigue siendo optimista y remarcó que Estados Unidos no es únicamente el Gobierno de Washington: "Aunque un hombre pueda dar la espalda a (acuerdo de) París y al progreso medioambiental, nuestros Estados y nuestras ciudades no lo han hecho".



Schwarzenegger habló de su gestión como gobernador y destacó: "La conclusión es que nunca ralentizamos nuestro progreso por Washington", en especial por la iniciativa del "R20", una coalición de regiones y municipios unidos para limitar la emisión de gases de efecto invernadero.



"Incluso si el actual inquilino de la Casa Blanca piensa que puede detenernos en nuestro progreso e incluso si toda la ciudad de Washington piensa que puede frenarnos, no tendrán ninguna oportunidad", prometió. Y agregó: "Es verdad que nuestro progreso asusta a alguna gente. No los culpo porque es la naturaleza humana: prefieren el pasado conocido que el futuro que no conocemos".



El exgobernador de California participó este martes en la Austrian World Summit, una cumbre que reúne a dirigentes políticos, empresariales y civiles para discutir sobre los objetivos de desarrollo de la ONU.