Balearon a un hombre tras una explosión en una estación de trenes en Bruselas

Soldados belgas balearon y "neutralizaron" este martes a un hombre dentro de la estación central de Bruselas, informó el Ministerio del Interior, en medio de versiones no confirmadas de un intento de atentado con explosivos.Medios locales dijeron que el hombre baleado, que no estaba claro si murió o no, llevaba un cinturón de explosivos.La estación y la principal plaza de la ciudad, la Grand Place, fueron evacuadas por la policía, dijo el Ministerio del Interior, que agregó que la situación ya estaba bajo control.La agencia de noticiascitó a un vocero de la policía que dijo que no hubo otras víctimas en el incidente de este martes, aparte del presunto agresor.En marzo de 2016, un total de 32 personas murieron en ataques contra el aeropuerto de Bruselas y la red de subterráneos de la ciudad reivindicados por el grupo Estado Islámico (EI).