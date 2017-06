"Los muros entre pueblos son un atentado a la humanidad", dijo Evo Morales

El presidente boliviano, Evo Morales, condenó la construcción de muros y vallas en Estados Unidos y Europa para frenar la migración, al inaugurar la Cumbre de los Pueblos por un mundo sin barreras, hacia una ciudadanía universal.



"Los muros entre pueblos son un atentado a la humanidad", afirmó el mandatario ante miles de representantes de África, Europa y América, reunidas en la Universidad del Valle, de la también conocida como Ciudad de Las Flores.



En su discurso, denunció Evo Morales que los mismos países que provocan guerras son los que cierran las puertas y construyen muros para impedir a quienes huyen de los conflictos encontrar un lugar seguro.



"Los muros entre pueblos no protegen, enfrentan; no unen, dividen; no liberan, asfixian; no igualan, discriminan; los muros incentivan el miedo, promueven la confrontación y el racismo", afirmó Evo.



Advirtió que las barreras van en contra de la historia de la humanidad, mutilan la ciencia y el conocimiento, encierran el alma, encienden el odio y ahogan la libertad.



"Ningún país del mundo ha triunfado colocando muros, sólo ha certificado y prolongado su decadencia", dijo el mandatario, y afirmó que ninguna sociedad progresa aislada.



El jefe de Estado boliviano denunció que 65 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a abandonar el lugar donde vivían y entre ellas hay más de 20 millones de refugiados.



Sólo el pasado año, miles de personas murieron al intentar cruzar el mar mediterráneo, dijo.



Evo también denunció el incremento de las deportaciones desde Estados Unidos y precisó que entre 2009 y 2016 hubo más de cinco millones de repatriados, entre ellos tres millones 300 mil aprehendidos en la frontera con México.



Los más vulnerables son los niños, niñas y mujeres, aseguró.



Para el presidente boliviano, no puede existir en el mundo ningún ser humano ilegal, sin comunidad, sin libertad, ni ciudadanía.



Recordó que la declaración universal de los derechos humanos de la ONU establece que todos nacemos libres y tenemos derechos a la movilidad humana.



A la Conferencia Mundial de los Pueblos asisten representantes de más de 40 países y personalidades como los expresidentes de Ecuador Rafael Correa y de Colombia Ernesto Samper, y el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.