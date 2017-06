Estados Unidos: Quieren prohibir la venta de celulares para menores de 13 años

El grupo Parents Against Underage Smartphones (PAUS), formado en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos, está promoviendo una iniciativa con la que buscan aprobar una nueva ley que prohíba la venta de celulares a menores de 13 años.



PAUS, a través de su fundador, el Dr. Tim Farnum, argumenta que la intención de esta iniciativa es evitar la exposición de los más jóvenes a estos dispositivos que pueden alterarlos.



"Al final los niños conseguirán sus teléfonos y se unirán al mundo, creo que todos sabemos eso, pero no hay nada bueno para los niños con ello. Conseguirán su smartphone, se encerrarán en su habitación y cambiarán su comportamiento", aseguró.



El documento de la iniciativa señala que los vendedores deberán preguntar directamente la edad de la persona que operará el smartphone, imponiendo multas de entre USD $500 y USD $20.000 a quien rompa la ley.



Por el momento, la medida no está avanzada y sus propulsores están recolectando las 300 mil firmas necesarias para pasar a ser votada por el poder legislativo.