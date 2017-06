Londres: Finalmente, serían 79 las personas muertas en el incendio de la torre

La Policía Metropolitana de Londres elevó el número de fallecidos en al incendio en la torre Grenfell ocurrido la semana pasada a 79, según el último reporte divulgado este lunes.



El comandante de esa fuerza, Stuart Cundy, explicó que el número incluye cinco muertes confirmadas y 74 desaparecidos que al momento se presumen muertos, pero que aún así podría haber modificaciones en los próximos días.



También volvió a decir que las operaciones de búsqueda dentro del edificio destrudio por las llamas son difíciles y tardarán "varias semanas" en concluir, y que la "horrible" realidad es que quizás muchas de las víctimas no puedan ser identificadas.



"Pasé por muchas cosas en mi trabajo, pero nada me preparó para lo que vi dentro de la torre", dijo Cundy ante una pregunta de la prensa británica sobre la escena que dejó el incendio dentro del edificio residencial.



La torre Grenfell de viviendas sociales se incendió rápidamente el martes de la semana pasada en el oeste de Londres, causando decenas de muertos y heridos entre sus casi 600 ocupantes.



Si bien todavía no se conocen las causas de la tragedia, informes preliminares apuntan a un revestimiento exterior inflamable recientemente colocado como una de las posibles explicaciones.