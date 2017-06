Colombia: Hay tres hipótesis y ofrecen recompensa por los autores del atentado

El atentado

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que su gobierno maneja "tres hipótesis concretas" sobre los autores del ataque explosivo que dejó tres muertos en un centro comercial de Bogotá, ofreció una recompensa para quien dé datos que permitan capturarlos y canceló el viaje a Lisboa que tenía programado emprender mañana para encabezar personalmente la investigación.Mientras tanto, el atentado -el segundo con explosivos y víctimas fatales en lo que va del año en Bogotá- fue condenado por las dos mayores organizaciones guerrilleras del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."El equipo investigador tiene tres hipótesis concretas y no las voy a mencionar para no dañar la investigación", dijo Santos este domingo, al término de una reunión del Consejo de Seguridad en la que se analizó la situación derivada del atentado de este sábado.El mandatario anunció también que el organismo resolvió ofrecer una recompensa equivalente a unos 33.600 dólares para quienes suministren información que conduzca al hallazgo de los responsables del ataque, informó la Presidencia en su sitio de internet.Además, Santos indicó que canceló el viaje que tenía previsto emprender este lunes a Lisboa, para una visita oficial a Portugal, porque los primeros días después de un atentado "son esenciales para encaminar la investigación y lograr resultados".En cambio, irá el miércoles a París, donde se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el objeto de "avanzar" en la "agenda de cooperación" bilateral.Santos subrayó que pidió a las autoridades que mantengan "informada a la opinión pública pero solo con información cierta, confirmada y conveniente, y que no afecte el avance de la investigación", y advirtió que los únicos organismos autorizados para divulgas noticias sobre el caso son la Fiscalía General y la dirección de la Policía Nacional, informó la agencia EFE.El jefe del Estado pidió evitar la circulación de "versiones que muchas veces son falsas y pueden inclusive generar pánico", mientras la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que sus dirigentes se reunirán el martes con autoridades gubernamentales para coordinar estrategias de seguridad tras el atentado de ayer."Todos los demás centros comerciales en el país han reforzado sus medidas de seguridad; aquí ya no vale la pena si se vende más o menos; esperamos que los heridos se repongan; lo que queremos es, en primer lugar, privilegiar la vida humana", dijo el presidente de la Fenalco, Guillermo Botero, a la radio Caracol.Este sábado, alrededor de las 17, detonó una bomba en un baño de mujeres ubicado en el segundo piso del centro comercial Andino, en el elegante barrio bogotano El Chicó.La explosión provocó la muerte de tres mujeres -una de ellas, de nacionalidad francesa- y causó heridas a seis mujeres y dos varones (uno de éstos, un bebé de dos meses), informó el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa.Siete de los heridos -entre ellos, la madre de la francesa fallecida- fueron dados de alta y esta tarde solo seguía internada en terapia intensiva, en condición estable, una mujer de 45 años a la que antes de ser sometida a una cirugía.El primero ocurrió el 18 de febrero, cuando un artefacto detonó en una calle cercana a una plaza de toros y causó la muerte a un efectivo policial y heridas a otros 25. Una semana después de aquel hecho, el ELN reivindicó la autoría.