El súper iceberg de está por desprenderse y elevaría el nivel de los océanos

Riesgo en las costas

Por causa directa de la actividad humana

La preocupación empezó hace ya varios años, cuando se descubrió que una enorme grieta de 200 kilómetros de extensión podía poner en riesgo a una inmensa masa de hielo de la Antártida. Es que en la zona norte del continente blanco, conocida como Larsen C, el desprendimiento de casi 5.000 kilómetros cuadrados del enorme bloque de hielo también puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente en todo el planeta.Ayer, la organización Greenpeace advirtió que es inminente que esa masa se convierta en un iceberg, uno de los tres más grandes de los últimos años y de los más enormes que jamás se hayan desprendido hacia el mar.Las consecuencias "están por verse, pero lo claro es que cuando la fractura se produzca, dejará a la Antártida en una situación de mayor vulnerabilidad respecto de futuras rupturas", comunicó la coordinadora de Océanos en Greenpeace, Estefanía González.Se estima que cuando toda esa enorme masa de hielo se hunda en el mar, las aguas del planeta se elevarán unos 10 centímetros, lo que generaría consecuencias devastadoras en amplias zonas urbanas ubicadas en zonas costeras bajas.Según los especialistas, lo que comenzó como una gran grieta se transformó, a pasos acelerados, en un quiebre profundo y extenso que alcanza el tamaño de la mitad de Puerto Rico."No están claras las causas exactas del desprendimiento, pero en este proceso no se puede descartar los efectos globales que está generando el cambio climático. De hecho, lo que sucede en el Continente Blanco suele ser visto como una alerta previa o un termómetro respecto del impacto que está generando en el planeta el aumento de la temperatura", analizó la dirigente de Greenpeace.El área que se desprenderá es una de las diez más grandes que se han registrado en la historia."Esperaría que el desprendimiento ocurra muy rápido, dentro de días o semanas", comentó por su parte Dan McGrath, científico del servicio de investigación estadounidense US Geological Survey, que ha estudiado extensamente el fenómeno.Los datos que dieron lugar a la advertencia de Greenpeace fueron publicados el miércoles por el proyecto MIDAS, un grupo de investigación europeo que ha estado monitoreando la región y que señala que "la separación del iceberg es inminente".El desmoronamiento del Larsen C forma parte de una tendencia más amplia de reducción de los estantes de hielo en la región que los científicos vinculan con los efectos del calentamiento global."Si el Larsen C se derrumbara, sería preocupante por varias razones, y la contribución al aumento del nivel del mar global sería pequeña pero relevante, como máximo de unos 10 centímetros, coincidió McGrath con otros expertos.Los científicos de MIDAS explican que la fractura cambiará totalmente el paisaje de la península antártica.El Larsen C puede acabar derrumbándose por completo tras la inminente pérdida de una se sus partes.El doctor Ricardo Jaña, glaciólogo del Instituto Antártico Chileno (INACH), explicó que el hielo de una plataforma -como el del bloque que nos ocupa-, es hielo de origen terrestre que proviene del interior del continente, donde se mueve desde las zonas altas hacia la costa y que, en el punto en que la roca sobre la que fluye se sumerge en el mar, comienza a flotar."Esta extensión de hielo flota por unos cientos de kilómetros y se desprende finalmente en los bordes -detalló. Estamos hablando de una fractura bastante mayor de lo normal y el peligro de esto es que la pérdida de esta sección podría involucrar una inestabilidad del resto de la plataforma, tal como ocurrió en los años 2002 y 2003 con la plataforma Larsen B, más al norte.El especialista subrayó que existe evidencia de que este proceso de debilitamiento y fractura en las plataformas de hielo está vinculado a la acción del hombre por el aumento de la temperatura del aire y de los océanos por la actividad humana y aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.