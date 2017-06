Incendio en Londres: El revestimiento de la torre tenía un material prohibido

Internacionales Las dolorosas últimas palabras de joven atrapada en el incendio en Londres

Hoy, el ministro de Economía del Reino Unido , Philip Hammond, habló sobre la tragedia de la torre Grenfell, que ya causó 58 muertos y muchos más heridos, y advirtió que el revestimiento del edificio, que en poco tiempo se prendió fuego completamente, fue realizado con un material prohibido en el país."Entiendo que el revestimiento en cuestión, este revestimiento inflamable que está prohibido en Europa y Estados Unidos, está prohibido también aquí", dijo según el diario El Mundo el funcionario del gobierno de Theresa May , fuertemente cuestionada tras el incendio y en medio de un malestar político a días de las elecciones, en la que la primera ministra quedó debilitada, y a horas de arrancar con el Brexit."Aquí hay dos asuntos separados. ¿Nuestras regulaciones son correctas y permiten los materiales adecuados? o ¿se prohíben los materiales incorrectos?", alertó Hammond.Ayer, la primera ministra May dijo que enviaría más ayuda al lugar para ayudar a los sobrevivientes a asimilar el suceso y encontrar alojamiento alternativo tras la destrucción de la Grenfell Tower, de 24 pisos."He ordenado que se despliegue más personal en toda la zona, con ropas de gran visibilidad para que sean fáciles de encontrar y puedan ofrecer consejo y asegurarse de que se presta el apoyo adecuado", confirmó tras una reunión el sábado con sobrevivientes en su oficina en Downing Street.Además, las autoridades sanitarias ofrecerán terapia centrada en el duelo a largo plazo para las personas que perdieron seres queridos en la tragedia.May, criticada en los primeros días posteriores al fuego por no reunirse con las víctimas, dijo que la pesquisa sobre el siniestro responderá directamente ante ella.